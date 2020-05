Juan Carlos Bonacorsi explicó el protocolo y los cuidados en la inhumación de un fallecido con Coronavirus

Uno de los propietarios de la casa velatoria contó a CAFEXMEDIO que el cuerpo del fallecido se lo traslada en forma directa del Hospital al cementerio para darle sepultura en tierra o cremación. Está prohibido colocarlo en nicho, bóveda o panteón.

El doctor Juan Carlos Bonacorsi afirmó que ante el fallecimiento de una persona con Coronavirus "existen protocolos que van variando y adaptándose pero actualmente hay uno específico que es muy elemental, diría yo, o simple, que es cuando muere una persona hay que tomar los recaudos para evitar cualquier tipo de desparramo del virus y se lo lleva directamente al cementerio, cremación o tierra, no hay otra alternativa.”

NO HAY SALA VELATORIA.

“No, en esos casos no hay sala velatoria. Directamente cuando nosotros retiramos el cuerpo de la clínica o del sanatorio directamente tenemos que prepararlo y llevarlo al cementerio, a la hora que sea.”

ANTES SE DECÍA QUE SÍ O SÍ DEBÍA CREMARSE. ¿AHORA NO?

“No, es optativo, lo que pasa que si no es un radicado en Bahía Blanca la opción es más restringida, es cremación o sepultura en otra sepultura ya habilitada por algún familiar, lo cual complica las cosas, pero, bueno, eso es un mecanismo que arbitra el cementerio no nosotros. Hoy es así. Cuando fallece alguien se toman todas las precauciones que establece el protocolo, es decir, se lo prepara como para que no haya ninguna fuga de contaminación y se lo lleva inmediatamente al cementerio.”

ESTO PUEDE SER EN CUALQUIER TIPO DE CEMENTERIO, O EN EL PÚBLICO O EN EL PRIVADO. ESTO ES INDIFERENTE.

“Es indiferente, pero la política mortuoria la maneja el cementerio público, así que tiene que ir en principio la autorización al cementerio público para darle sepultura en otro cementerio si es necesario pero hay que cumplir con esos recaudos, o cremación o tierra, no nicho, no bóveda, no panteón.”

¿EN EL CASO DE AQUELLAS PERSONAS QUE FALLECEN PERO NO POR CORONAVIRUS SE VEN LIMITADAS LAS POSIBILIDADES DE VELORIO?

“Se ven limitadas, sí. Lo que autoriza la disposición en este momento son unas salas velatorias de 4 horas con 5 personas, no más, guardando la distancia que hay que guardar.”

¿LA INHUMACIÓN IGUAL?

“La inhumación es igual, exactamente, como te comentaba, salvo que sea ya un infecto por coronavirus pero si no el trámite es exactamente el mismo que fue siempre. No hay variaciones.”

AYER VI EN CAPITAL FEDERAL UNA DENUNCIA DE UNA TRABAJADORA DE UNA CASA MORTUORIA DONDE DECÍA QUE SE HABÍA CONTAGIADO DE CORONAVIRUS PORQUE NO HABÍAN INFORMADO DESDE LA CLÍNICA O DESDE EL HOSPITAL DONDE FALLECIÓ ESA PERSONA QUE SU MUERTE HABÍA SIDO PRODUCTO DE ESE VIRUS. ¿CÓMO SE ASEGURAN USTEDES ESTA SITUACIÓN?

“No hay manera realmente. Uno se preocupa pero no tanto por las instituciones públicas o privadas institucionales, a ver, en Bahía Blanca debe haber más de 100 hogares, por darle algún nombre, que son geriátricos de alguna manera no habilitados que están habilitados como hogares y a mí me produce cierta suspicacia que me avisen o no me avisen, es más, cuando viene un fallecido de cualquier sanatorio u hospital tiene la causa del fallecimiento cualquiera que fuere y posible o no coronavirus, se hace un análisis a través del Penna, o si alguien lo puede pagar en otra institución, como el IACA, y nos enteramos después, sabemos que es posible contaminación, nosotros tomamos los recaudos como si fuera contaminación.”

TOMAN LOS RECAUDOS IGUAL POR LAS DUDAS.

“Por las dudas porque la información a veces no llega en término. Un caso concreto, falleció hace un tiempito una persona supuestamente sospechosa de coronavirus y el resultado estuvo 48hs después o algo por el estilo, no recuerdo exactamente, entonces, todos los fallecidos los tratamos como si fueran coronavirus. Tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que tomar todos los recaudos habidos y por haber.”

ESE CASO SOSPECHOSO DIO NEGATIVO.

“Dio negativo.”

NO PUEDEN ESPERAR EL INFORME PORQUE EL TRABAJO HAY QUE HACERLO HOY, NO ESPERAR 48HS.

“Exactamente. Ojalá los informes fueran automáticos pero no lo son esta es la realidad, o porque no están los reactivos o porque los tiempos de la salud pública son distintos al de la familia que quiere terminar un momento doloroso y complicado, pero son tiempos distintos, lo cual nos lleva a nosotros particularmente por la seguridad propia de nuestro personal y de terceros a actuar como si todos fueran coronavirus.”

¿SE MANTIENE EL NÚMERO DE MUERTES POR OTROS CASOS?

“El índice de defunciones no ha variado nada, se ha mantenido. Hoy Bahía Blanca tiene un solo fallecido de coronavirus pero el resto de las defunciones se mantiene dentro de los parámetros históricos normales, no hay una variación abrupta ni nada que se le parezca. Es exactamente igual como siempre.”