Laureano Alimenti: "El 50 % de la transmisión del virus corresponden a los geriátricos y dispositivos sanitarios"

Esas fueron las palabras del Director Asociado de Región Sanitaria 1, al referirse a la "compleja" situación que se vive en las residencias geriátricas. Por otra parte, explicó que "es el Municipio el encargado de habilitar los geriátricos y no la Provincia". "Bahía Blanca está tramitando un lugar para alojar a los jubilados, en el caso de que exista una brote de la pandemia", indicó a CAFEXMEDIO.

“Hay geriátricos o residencias geriátricas que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tiene habilitados y da cuenta de esto. La realidad es que es una situación muy compleja porque sabemos que las residencias geriátricas y los distintos dispositivos sanitarios explican el 50% de la trasmisión del virus y, por diferentes y múltiples causas, existen migraciones por parte de los trabajadores de estas residencias geriátricas. Es una situación muy compleja", sostuvo Alimenti.

¿CUÁNTOS GERIÁTRICOS HAY EN BAHÍA BLANCA Y CUÁNTOS ESTÁN HABILITADOS?

“Hay geriátricos que están debidamente habilitados y nosotros tenemos la posibilidad de registrar la realidad de los que están habilitados. Los que no están habilitados nosotros tenemos diferentes formas de registrarlos, en el sentido de visibilizarlos, no sabemos dónde están localizados. Para eso hay un trabajo que tiene que hacer fuertemente la Secretaría de Salud de cada municipio. Cada municipio tiene que disponer un área de establecimiento de geriátricos que tendrá como objeto nuclear todas las actividades administrativas y de fiscalización referidas a este tema”, expresó.

¿ES COMPETENCIA MUNICIPAL AHORA ESO?

“Sí. Nosotros estamos a disposición del Municipio desde el 6 de marzo. Hicimos una convocatoria con todos los propietarios de las residencias geriátricas de la ciudad de Bahía Blanca, así que somos un soporte importante para el municipio, con el objetivo de difundir y conversar los protocolos de bioseguridad que estaban circulando en aquel momento y tomando nota de las posibilidades y las limitaciones que cada uno de ellos tenían para implementar estos protocolos o adherirse en la mayor forma posible", sostuvo.

"El municipio de Bahía Blanca sabe que nosotros estamos al tanto como soporte técnico pero también tratando de potenciar una red que podamos conformar para coordinar los trabajos necesarios en esta pandemia”, agregó.

Alimenti informó que "según el artículo número 13 del decreto reglamentario 1190 realizado en el 2012 las inspecciones de los establecimientos geriátricos serán realizadas por la Dirección Fiscalizadora del Área de Fiscalización de la Provincia pero son fiscalizaciones punitivas, que tienen poder de sanción".

"De habilitación también pero hay en este decreto, un artículo el número 11 que dice los siguiente, que cada municipio dispondrá de un área de establecimiento geriátrico y que dicha área recepcionará las solicitudes de habilitación e inscripción en el registro único y obligatorio del establecimiento”, subrayó.

EL MUNICIPIO SOLO RECEPCIONA...

“Los inspectores municipales tienen que labrar en todos los casos un acta de inspección, o sea, la Dirección Provincial de Fiscalización da cuenta de lo habilitado y lo no habilitado por los inspectores municipales que deben labrar un acta de inspección en la cual pueden incluir en su caso una mención acerca de la sanción que por ahí estime el inspector y que esas actas después serán remitidas a la Dirección de Fiscalización. En ese sentido, hay roles, están muy definidos”, mencionó.

SI LA QUE HABILITA ES LA PROVINCIA A TRAVÉS DE ESTA ÁREA QUE USTED MENCIONA, ¿LA PROVINCIA HABILITA O NO HABILITA EN FUNCIÓN DE LO QUE LE DICEN LOS INSPECTORES MUNICIPALES?

“Para realizar una habilitación pueden venir a la Dirección Provincial de Fiscalización, cualquier persona que quiera hacer este trámite presentando los papeles pertinentes y pueda arrancar cualquier habilitación. Cada municipio, los 15 municipios de la Región Sanitaria I tienen que tener inspectores para realizar las inspecciones necesarias de las residencias geriátricas", dijo.

¿QUIÉN CLAUSURA EL MUNICIPIO O REGIÓN SANITARIA?

“La Dirección Provincial de Fiscalización, Región Sanitaria no tiene fiscalizadores. La provincia clausura. En el caso de Región Sanitaria 1, la inspectora se llama Ana Brandán. Estamos coordinándonos y estamos con diálogos permanentes no s, olamente con la ciudad de Bahía Blanca sino con los 14 distritos también, la Secretaría de Salud, tratando de abordar una situación muy compleja”, remarcó.

EL 6 DE MARZO HICIERON UNA REUNIÓN. ¿QUÉ PASÓ DEL 6 DE MARZO A HOY?

“A partir del 6 de marzo a hoy en conjunto con el municipio, con PAMI, con IOMA, hemos tratado de armar una red como para que cada propietario de cada residencia tenga a mano la actualización que se va realizando. Son actualizaciones del protocolo, puntualmente hablando y recomendaciones también porque cada región tiene su coyuntura sanitaria. Se van sumando y se van sacando según lo que vamos viendo que van teniendo alguna experiencia en lugares ya con circulación del virus”, enfatizó.

¿YA SE DETERMINÓ POR EJEMPLO EN EL CASO DE BAHÍA BLANCA UN LUGAR ESPECÍFICO PARA DERIVAR A ESTOS ABUELOS EN CASO DE QUE EXISTA EN ALGÚN GERIÁTRICO ESTA SITUACIÓN?

“En la mayoría de los distritos hay, en Dorrego, en Tres Arroyos, en Chaves, en Suárez también, en Saavedra también, cada municipio tiene una estrategia respecto a estos espacios de contención de las residencias porque cada municipio es distinto y cada municipio tiene su forma de desplegarlo, y Bahía Blanca está tramitando fuertemente este tema, está en comunicación constante con nosotros y nosotros vamos siendo soporte técnico", comentó.

¿SABE USTED CUÁL ES EL LUGAR ELEGIDO POR EL MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA PARA UN CASO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS?

“Sí, lo sé, no lo quiero decir hasta que no lo diga el secretario de salud, porque quizá lo puedan cambiar de lugar, quizá el municipio pueda encontrar alguna barrera que no haya estado pertinentemente visible entonces cambia de lugar. En ese sentido el municipio está haciendo algún trabajo sobre todo de diálogo con nosotros y con las obras sociales de los afiliados", mencionó.

Alimenti comentó que "estamos un poco preocupados, esperemos que la ciudadanía siga acatando las medidas de prevención, cuando hoy se flexibilizó un poco en algunos lugares".

"Espero que sigamos aplanando la curva con un enorme trabajo de la comunidad y con un enorme trabajo de los actores epidemiólogos, infectólogos. Es importante poner sobre la mesa que tenemos que estar como comunidad entendiendo que este aislamiento social administrado tenemos que llevarlo de la forma más disciplinada posible para que, no solamente en las residencias, en organismos públicos y privados se pueda seguir viviendo, trabajando sin tener resultados negativos”, reiteró.

Para finalizar, aconsejó "acatar las medidas de prevención y, si tenemos algún síntoma, hacer un llamado al 148 o al 107 que es el número de Bahía Blanca".

Hacer las denuncias pertinentes por violencia de género al 144 y al 2213530500 que es el WhatsApp para las situaciones de violencia de género. Tener en cuenta las medidas de prevención para la comunidad sobre todo en estos momentos que se están flexibilizando que es quedarnos en casa lo máximo posible y en la medida de lo posible mantener el distanciamiento social cuando salimos, lavarnos las manos con frecuencia, cuando tosamos cubriéndonos el codo", finalizó.