Ricardo Pera: "Sí el cuarto día hábil del mes no pagan los salarios, no hay más colectivos"

Esas fueron las palabras del titular de la UTA local, quien aseguró que, desde el Municipio, "están sentados detrás de un escritorio pidiendo ayuda a Nación y Provincia pero, sino te movés, no vas a conseguir nada". "No se que le pasa a estos salames. Sn unos tecnócratas atrás de un escritorio que no tienen ni idea de lo que es el transporte porque no conocen los barrios", subrayó a CAFEXMEDIO.

“Nosotros eso lo estamos tratando directamente con Nación y Provincia. Están yendo nuestros dirigentes a la reunión y yo estoy participando por las reuniones de Skype. ¿Pero sabés cuál es el tema? Ellos sentados detrás de un escritorio están pidiendo la plata, si vos no te movés, lamentablemente, si vos no viajás por más que me digas que no podés, sí podés, si querés podés, sentadito detrás de un escritorio no lo vas a conseguir. No tengo idea, yo trabajo, los que tienen que pagar el salario son ellos, si no me lo pagan no hay más colectivo", indicó Pera.

¿TE HAN DICHO CUÁNDO SE VAN A PAGAR ESOS SUELDOS?

“No, yo trabajo hasta el cuarto día hábil, no está la plata de los sueldos, no trabajo más, qué me van a decir cuándo me van a pagar los sueldos. A mí no me deben nada en estos momentos. Tras el desastre que han hecho en la calle con los recorridos, ¿a vos te parece que yo puedo estar pensando en el salario de la semana que viene cuando en realidad hoy tenemos el 60% reducido los recorridos y la gente está puteándonos a nosotros", remarcó.

"Hoy lo importante es que estamos maltratando al poco pasajero que tiene y el problema que hay en Bahía no es un problema de recorridos sino es un problema de que faltan pasajeros. No se qué pasa, con estos salames qué vas a hacer, no podés hacer nada. Cuando no le aparezcan los salarios al cuarto día hábil, si es que no aparecen, se para el transporte, así de sencillo y no trabajamos más hasta que no nos paguen, qué querés que te diga”, reiteró.

Pera dijo que “el transporte en la ciudad lo manejan estos cráneos" pero, "son unos tecnócratas atrás de un escritorio que no tienen ni idea de lo que es el transporte porque no conocen los barrios".

"Hoy, viejitos, gente grande que no usa el celular, no mira las noticias porque no puede comprar ni el diario. Hoy se quedaban a pie y nosotros teníamos que pasar y levantarlos y llevarlos. Se cagan en la gente, qué les pasa, están locos, si no saben manejar el sistema que no lo manejen más y, si los empresarios nuestros no quieren seguir más, que no sigan, si no es la primera vez que nos dan la llave a nosotros", enfatizó.

"Cuando vino Plaza era un caos esto y se fue con un caos y también lo solucionamos los trabajadores. Si estos son unos inútiles, si le dieron el manejo de los recorridos, yo no tengo la culpa. El otro se recibió plastificando carnet de conductor, ¿qué sabe de colectivo?. A mí me extraña que hoy lo importante sea el sueldo del trabajador y nada más. El sueldo de los trabajadores está en la Unión Tranviarios Automotor para defenderlo, quedate tranquilo Ariel”, afirmó.

Pera expresó que “los empresarios bahienses, como todo el país, no pelean como pelean los del AMBA porque los señores nuestros están sentaditos y, sino, están de vacaciones o están en cuarentena".

"Está todo el país en esta misma situación pero porque nosotros tenemos una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias y los empresarios menos y son unos vivos porque le bajan el gasoil y le bajan el recorrido y ellos se creen que con eso se van a salvar". No, el sistema está ávido de pasajeros, no de kilómetros ni de gasoil. Ah, no, mirá qué novedad me dio Marisco que me salió diciendo, ah, no, el sistema está a punto de colapsar. ¿Qué me quiere dar miedo?", ironizó.

¿ESTA SITUACIÓN QUE SE VIVE HOY EN BAHÍA BLANCA CON EL CAMBIO DE RECORRIDO EN NINGÚN MOMENTO FUE CONSENSUADA CON EL GREMIO?

“No porque el gremio cree que es una pavada. Inclusive, se quiere consensuar bajar el salario. Caraduras, bajar el salario, pedir echar trabajadores. ¿Vos te creés que el gremio se va a sentar en una mesa de esas? Pero qué, ¿están locos estos? ¿Qué, no conocen a la Unión Tranviarios Automotor?. Si hay algo de lo que no nos van a enseñar es de transporte justamente. Tengo una vida arriba del colectivo. Esto es un disparate, no lo queremos ni escuchar porque ya lo vivimos con Plaza, la gente cortando y haciéndonos piquetes y puteando a los choferes", recordó.

“Esta mañana dejaron a pie a muchos de los pasajeros que estamos llevando, que es el 10% de lo que tendríamos que llevar. ¿Por qué tengo que leer o a Cano, o a La Brújula, o a La Nueva Provincia, o a Biagetti para enterarme?. ¿Cómo me van a cambiar un sistema de recorrido si lo que está en emergencia es la salud y el transporte?. ¿Acá no hay nadie que sepa de transporte y los que saben no opinan?”, aseveró.

¿HABLASTE CON GAY?

“Tuve dos llamadas de Héctor, ahora se la voy a devolver. Yo no me peleo con nadie, no me enojo con nadie pero me preocupa que se tomen esta clase de medidas cuando en realidad esto cuesta hacerlo inclusive estando con toda la vida normalizada como estaba en el tiempo de Plaza. ¿Y sabés quién lo hizo? Lo hicieron ellos también eso, lo tuvimos que salir y arreglar nosotros. ¿Y a quién los puteaban?. A nosotros nos pegaron por los recorridos que hacíamos", manifestó.

"Entonces ahora vos te ponés en el medio de una pandemia donde la gente está llena de problemas porque no tiene para comer, porque está sin trabajo, porque no sabe si va a seguir trabajando, ¿vos le cambiás el recorrido de la habitualidad? ¿Vos sabés que la 503 que fue toda la vida al Walmart no va al Walmart? ¿Quién te creés que sos vos? Tenés que ser muy idiota para hacer una cosa de esas. Esto es una cosa que es inentendible”, mencionó.

ESPERO QUE DESPUÉS DE LA CHARLA QUE TENGAS CON GAY PUEDAN SOLUCIONAR ESTO Y GENERAR TRANQUILIDAD EN AQUELLOS QUE NECESITAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DARLE LA TRANQUILIDAD TAMBIÉN A LOS TRABAJADORES, QUE DESARROLLEN SU TAREA CON TRANQUILIDAD.

“Nosotros se lo dijimos hace 15 días. ¿Sabés lo que nos dijeron?. Queremos probar un par de días. ¿A vos te parece que es momento de probar? ¿Sabés por qué los empresarios lo aceptaron? Porque los empresarios están perdiendo plata y, si le pagás con horario de domingo y le sacás recorrido y le sacás kilómetro, pierdo menos plata. Son unos sinvergüenzas, eso son", subrayó.

NO CONOZCO LA ECUACIÓN PERO NO DEBE SER MUCHO LO QUE TE PODÉS AHORRAR TAMPOCO.

“El problema es que se cayó el 90% del pasaje. Cuando yo te digo a vos, en esto te ahorro 10 litros de gasoil, 15 kilómetros, ¿sabés qué pasa? se lo tenés que devolver el día que vuelvan las clases. Como tuvo que caminar la gente de Villa Nocito hoy siete cuadras para tomar un colectivo y encima hay gente que tiene que bajarse de un colectivo y tomar otro porque no tiene conexión, porque el otro colectivo la llevaba derecho y la dejaba en el lugar de trabajo y este no, a un barrio que es de la periferia y que no tiene atención, o cualquier otro barrio”.

VOS OCUPASTE UN LUGAR EN EL CONCEJO DELIBERANTE. LOS CONCEJALES TAMBIÉN DEBERÍAN MOVERSE.

“El único concejal que me llamó fue el primer concejal que entró en la lista de Frente de Todos. Fue el único habiendo tres sindicalistas del lado del Frente de Todas y de Todos, ninguno de los tres concejales gremialistas llamaron al gremio por lo menos para decir ¿en qué te podemos ayudar? ¿querés que te tiremos alguna idea? O comentanos la idea que tienen ustedes". Estamos hablano para ver cómo peleamos en el interior con 35.000 puestos de trabajos. Realmente creo que es una tomada de pelo a la gente, burlarse”, finalizó.