Juan Manuel Ortíz: "Durante la cuarentena, tenemos un 75 % menos de denuncias en la Comisaría de la Mujer"

Esas fueron las palabras del Abogado de la Comisaría de la Mujer local, quien afirmó que "no puede haber disminuido la violencia". "Nos preocupa que no están denunciando y que puede estar sucediendo muchas situaciones de violencia en viviendas de acá de Bahía Blanca. No puede disminuir de un día para el otro", indicó a CAFEXMEDIO.

“Lo que hacemos desde el equipo de la Comisaría de la Mujer es un seguimiento llamando por teléfono, asesorando, invitando a venir a la comisaría, gestionando a veces hasta permisos para poder venir hasta acá, con personas de riesgo incluso hasta gestionándose la asistencia del móvil para tomar denuncia. Sabemos que la situación de violencia existe y probablemente esté en crecimiento, lo paradójico, no sé si es paradoja y tiene que ver con el aislamiento, es que no ha aumentado la cantidad de denuncias en número, sí de consultas por teléfono", sostuvo Ortíz.

El abogado local explicó que "la gente cumpliendo con el aislamiento no se acerca hasta la dependencia pero te puedo decir que de las denuncias normales capaz que se está tomando un 50% menos y hasta más pero no porque no sucedan, probablemente es por una situación de aislamiento, por mala información, la comisaría sigue estando abierta".

"Al principio casi que no vino nadie y las situaciones de violencia seguían sucediendo. Por ahí el agresor cumpliendo el aislamiento cuando no viven juntos igual hostiga telefónicamente, de forma psicológica, principalmente, con el tema de los chicos y de irlos a buscar. La víctima consulta, a veces se acerca a hacer la denuncia para que la corte, en otros casos no porque se siente protegida, en esta etapa de aislamiento hay una ventaja más para la víctima, donde él se presenta fuera de la casa, más allá del típico llamado al 911 que la está molestando y después venir. Hoy, a esas personas, le están haciendo la causa por quebrar la cuarentena”, remarcó.

Ortíz comentó que “aumentó el número de denuncias que han empezado a hacer por la aplicación del Ministerio de Seguridad para hacer las denuncias en forma online".

"Esos informes le llegan directamente a fiscalía, fiscalía nos informa a nosotros para que empecemos a tomar las declaraciones y ahí es donde nosotros empezamos con las llamadas por teléfono. Lo mismo pasa con el 144. La víctima tiene todas esa desventajas de estar encerrada con el agresor pero se han abierto muchas más vías para que pueda pedir ayuda, gente que quizá por primera vez se animó a llamar al 144 y darse cuenta de que lo que está viviendo era un martirio, una relación totalmente tóxica y empezar a pedir ayuda", subrayó.

"A nosotros nos preocupa que no puede haber disminuido la violencia en esta situación, nos preocupa que no están denunciando y que puede estar sucediendo muchas situaciones de violencia en viviendas de acá de Bahía Blanca que no puede disminuir de un día para el otro. Me animo a decirte que un 75% menos de denuncias en promedio estamos teniendo y sabemos que no es real. A nosotros nos preocupa porque sabemos que la están pasando mal, que probablemente muchas víctimas dentro de su casa la deben estar pasando mal por la cuestión del aislamiento", enfatizó.

El letrado mencionó que "si a una víctima la para un control policial cuando está yendo a la Comisaría de la Mujer, la van a subir al móvil y la van a traer".

"Nosotros sabemos que los casoas siempre vienen en crecimiento, que no puede pasar de que no hayan situaciones, no se están denunciando o se están haciendo por otras vías. Puede pasar de que alguna comisaría de jurisdicción esté tomando también denuncias por problemas de género o familiares y nosotros no nos enteramos. La violencia existe y seguramente debe estar mucho más grave pero no están viniendo a denunciarla", aseveró.

Nosotros estamos atendiendo, conteniendo gente por teléfono continuamente, lo mismo pasa con el 144 porque nos contacta a nosotros para que hagamos intervención con todas las personas y ahí muchas veces las invitamos y les explicamos cómo es el proceso pero nos ha pasado de contactarnos con personas que no se animaban a venir o por si estaba abierta la comisaría, por falta de información, o porque siempre manejaron la información que él le suministra y él estando en casa peor aun para informar.”

¿CUÁNTOS BOTONES ANTIPÁNICO EXISTEN EN BAHÍA BLANCA? ¿CUÁNTOS ESTÁN REPARTIDOS?

“Los botones antipánico los administra el municipio a través de Promover. De todas maneras, siempre le explico a la víctima de que el botón antipánico es una manera más práctica de pedir ayuda pero que hace lo mismo que marcar al 911. La finalidad es la misma y la llegada de la policía va a tardar lo mismo", aseguró.

ROMINA DICE, USTEDES LO VEN FÁCIL, SI UNA PERSONA ESTÁ AL LADO AMENAZADA POR SU PAREJA ES IMPOSIBLE LLAMAR.

“Nuestra manera de prevenir en situaciones de violencia es mediante información porque, lamentablemente, todos los delitos de violencia familiar suceden dentro de la casa. Si la víctima no pide ayuda, nosotros no tenemos manera de saber qué es lo que está pasando. Siempre insistimos con las vías de comunicación, que pidan ayuda, por eso se implementó lo del barbijo rojo", finalizó.