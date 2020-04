Por el Coronavirus, "El Águila" dejó de volar....

Un tradicional restaurante de Bahía Blanca cerró definitivamente sus puertas. Las condiciones económicas generadas por la Pandemia de Covid-19 no le dejó opción a su propietario. La Corporación del Comercio y la Industria lo había disntiguido el año pasado, con el premio a la excelencia del servicio.

Se trata de la cervecería y restaurante "El Águila", ubicado en Urquiza y Rodriguez, frente al tradicional Paseo de las Esculturas.

"Domingo triste...no veo la luz al final del tunel...trato de reflejar optimismo en cada cosa o recuerdo que publico...pero la realidad indica que tantas frases o palabras de autoayuda se terminan cuando el dinero se acaba", escribió en su cuenta de facebook, Nestor Scarano.

El "negro", como lo apodan sus amigos, agregó con mucha indignación: "Para tantos como yo la ayuda no llega...seguimos sin generar un peso (si decir peso tiene sentido en una moneda que no existe)...me alegro y no envidio porque no es mi estilo envidiar a todos aquellos que pueden vivir su cuarentena con sus sueldos depositados o sus infinitos planes cobrados".

"Nuestra situacion es angustiante mientras discutimos si podemos caminar 500 metros. No siempre detras de una sonrisa hay alegria. No siempre una frase encierra esperanza".

"Sobre 365 dias hemos trabajado 358 ... 12 horas por dia...postergando festejos familiares...dia del padre..dia de la madre..cumpleaños....siempre al servicio de lo que elegi amo y me gusta..ser GASTRONOMICO y tratar de que clientes y amigos pasen momentos inolvidables en AGUILA".

Scarano continuó: "Pero lamentablemente termino con una frase que tomé prestada...les guste o no es lo que hoy pienso "Haber nacido en la Argentina es una estafa sin escapatoria".

"Que la historia me lo desmienta. Que iniciemos una buena semana!. CUIDATE#QUEDATEENCASA", finalizó con dolor, el empresario gastronómico.