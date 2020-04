Detalles de las medidas que lleva adelante el Hospital Penna luego de los contagios de su personal

En una comunicación publcada en su cuenta de facebook, las autoridades del nosocomio provincial brindaron detalles de las recomendaciones revisadas por el comité de crisis. Se decidió, luego de establecer los contactos estrechos de personal de salud positivo para COVID, hisopar y desafectar al personal involucrado durante 14 días.

A continuación el comunicado completo:

El Hospital viene desarrollando desde el 30 de enero de 2020, un reordenamiento de todos los niveles- edilicio, administrativo, personal, stock de insumos- destinados a contener esta contingencia que reviste, como nunca otra, la particularidad de ser una epidemia generada por un nuevo virus del cual poco conocemos, pero de alta contagiosidad en personal de salud por convertirse este grupo, en un conglomerado.

A su vez, cada servicio ha desarrollado sus protocolos de funcionamiento y de cuidados según riesgo de exposición de acuerdo con las recomendaciones de organismos oficiales y revisadas por el comité de crisis de este hospital en forma permanente.

Dada la situación actual, en la cual tres trabajadoras del hospital resultan positivas para Covid-19, la institución se pone inmediatamente a disposición de su atención, a la investigación del nexo epidemiológico y notificación a las autoridades superiores, al hisopado de cada contacto y al seguimiento estrecho de los mismos, a través de los mecanismos puestos en marcha por el equipo de control de infecciones y epidemiologia, Dirección del hospital y autoridades de Región Sanitaria y municipales para dar las respuestas necesarias.

Hemos decidido, luego de establecer los contactos estrechos de personal de salud positivo para COVID, hisopar y desafectar al personal involucrado durante 14 días a partir de la fecha con seguimiento estrecho de todos.

Además, la Secretaria de Salud se encargará del seguimiento de los convivientes de todos los contactos. El personal que no pueda cumplir el aislamiento domiciliario, quedará aislado en el hospital. La sala de clínica debe re programar turnos de enfermería y de médicos para la atención de la sala de internación para continuar con su actividad asistencial.

A su vez, comunicamos a toda la comunidad hospitalaria que al momento y en este escenario de inicio (pocos pacientes COVID positivos diagnosticados e internados y merma de todas las actividades institucionales de consulta, cirugías programadas y consultas por emergencia), el stock de insumos de elementos de protección personal es suficiente garantizando el cuidado de todos, por lo cual no hay razones para no hacer uso de los mismos en forma consciente, controlada, chequeada y cuidadosa de acuerdo a los protocolos para cada práctica.

Por tal razón, esta Dirección vuelve a solicitar a su personal y equipos, que se extremen las medidas de cuidado personal y aislamiento social recomendado, con plena responsabilidad de los encargados de la vigilancia de estos, quedando prohibido:

1. Circular por pasillos SIN TAPA BOCA NARIZ.

2. Circular por áreas de atención a personas (salas de internación, emergencia, quirófano) sin BARBIJO QUIRURGICO.

3. Reuniones de más de 2 personas donde no se asegure la distancia mínima de 2 metros entre ellas o donde no haya ventilación adecuada. EN CASO DE REUNION, UTILIZAR PLATAFORMAS TELEFONICAS O POR COMPUTADORAS POR FUERA DEL AREA DE SU ATENCION A PERSONAS: CONSULTORIOS NO FUNCIONANTES, SALON DE ACTOS, ETC)

4. Uso de celular dentro de área de atención a personas (prohibido fotos y filmaciones dentro de las mismas)

5. Compartir comidas, mates, juntadas en horarios de descanso. Reconociendo esta práctica como culturalmente arraigada, pero de alta peligrosidad para el contagio en conglomerados, por esta razón, no está permitida reuniones de este tipo.

6. Salir con ropa de uso hospitalario a la puerta del hospital o área circundante.

No concurrir a trabajar en caso de presentar algún síntoma (temperatura mayor a 37,5, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, perdida de olfato o de gusto) y notificar a su superior inmediato.

Además, recordamos que, si bien el cambio de circulación de entrada y salida resulta engorroso, debe respetarse, como también es primordial limitar el acceso a personas que NO trabajan en el hospital (cadetería de comidas, vendedores ambulantes), siendo necesario revisar aquellas prácticas sociales que nos puedan poner en riesgo a todos.

Por otro lado reiteramos a los jefes de servicio y unidades sin excepción, que capaciten sistemáticamente a todo el personal a cargo por la posibilidad de tener que cambiar su rol y que notifiquen a los mismos que en esta crisis se encuentran a disposición de los servicios en contingencia independientemente del área desarrollada.

Por último, la Dirección acompaña y se pone a disposición de sus compañeras trabajadoras y de sus familias.

Dirección Hospital Interzonal Dr. José Penna