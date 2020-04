26648 bahienses cobrarán los $10.000s del Ingreso Familiar de Emergencia

La información fue confirmada a través de Twitter por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

"Una medida del gobierno nacional para paliar la emergencia por CoVId-19. Una inversión social de 266 millones de pesos que ayudarán a reactivar la economía y el consumo local en Bahía Blanca", indicó Susbielles.

"Hay un estado presente que cuida nuestra salud y acompaña a quienes necesitan. Es bueno recordar que en estos días podés hacer la actualización de tus datos personales en los casos que el IFE no haya sido aprobado. Y no olvides, el trámite es gratuito y no requiere de gestores", expresó.