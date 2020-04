Starobinsky: "Si la cuarentena se extiende tres meses más, no va a quedar ninguna Pyme en pie"

Esas fueron las palabras del gerente de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca, al referirse a la situación económica que viven hoy los comerciantes. "El crédito a tasa cero es buenísimo. Tenés un cáncer, te duele la cabeza, te dan una aspirina, te calma el dolor, pero no creo que sirva como una medida final", indicó a CAFEXMEDIO.

“Hay una flexibilización aparentemente que se podría poner en marcha a partir del miércoles con la cual los negocios podrían vender por internet cualquiera sea el rubro y la flexibilización con respecto a la cuarentena. Es una ayuda, es una cafiaspirina y es mucho mejor que nada porque antes estaban directamente impedidos de vender porque se podía vender por internet pero no se podía preparar y entregar los productos. Esperemos que esto ayude a poder empezar a hacer girar la rueda porque la verdad que estamos más que complicados", sostuvo Starobinsky.

LEÍA POR ALLÍ QUE SE ESTABAN DANDO ALGUNAS CONDICIONES IMPORTANTES EN EL SISTEMA BANCARIO PARA QUE PUEDAN SACAR ALGÚN CRÉDITO A TASA CERO LAS PYMES Y PODER PAGAR DE ESA MANERA A LOS EMPLEADOS, POR EJEMPLO.

“Falta la reglamentación pero aparentemente se le puede pagar el 50%, entre $16.000 y $30.000, es lo que se va a poder pagar de acuerdo a lo que venía ganando el empleado. Igualmente es un crédito que a tasa cero después hay que devolverlo. Sigue cayendo la responsabilidad sobre el comerciante o el empresario de pagar los sueldos cuando la actividad está cerrada no por decisión del empresario aunque que todos compartimos la decisión de cerrar todo para tratar de que aplanar la curva", expresó.

TUVE COMUNICACIÓN CON PEQUEÑOS COMERCIANTES QUE ME COMENTABAN ALGUNOS DATOS QUE SON REALMENTE MUY PREOCUPANTES Y ME DECÍAN, TENGO CUATRO EMPLEADOS, EL GOBIERNO NO ME PERMITE ECHAR A UNO, SI YO ECHO A UNO Y LE PAGO, Y TODAS ESAS CONSECUENCIAS, VOY A TRATAR DE PREGONAR DE QUE TRES SIGAN CON LABURO Y MI PYME ABIERTA. SI EL GOBIERNO ME ASFIXIA DE ESTA MANERA, NO ME PERMITE ESTO, DIRECTAMENTE TENGO QUE CERRAR MI EMPRESA Y NO SOLO QUEDA UNO SIN LABURO SINO QUE QUEDAN CUATRO SIN LABURO Y MI PYME CERRADA. ¿SE EVALÚA ESTO?

“A ver acá cuánto dura esta cuarentena o cuánto dura esta situación, si dura diez días más varios van a zafar, si esto dura tres meses más yo creo que ninguna pyme va a quedar en pie en estas condiciones, con estas reglas de juego, donde a vos te dicen, tomá, te presto la plata, pagá los sueldos y después me la devolvés. ¿Después cuándo?. Cuando esto termine las pymes van a estar con una deuda imposible de pagar, cómo hacen de repente para pagar cuatro meses de sueldo atrasado, más los impuestos diferidos, es inviable, no sé cómo lo están pensando", remarcó.

Starobinsky opinó que "capaz que hay mucho optimismo de que esto vaya a pasar en 15, 20, días y le estamos dando mucha vuelta al asunto",

"La plata la tiene que poner el Estado, ¿qué plata?. Toda la plata la tiene que poner el Estado, la de los sueldos, no cobrar los impuestos, la plata que tiene que retirar el empresario por tener su empresa, la tiene que poner toda porque es el único que la puede poner. De otra forma es hacer la agonía un poco más larga. Terminan todos los empresarios con deuda o una empresa parada y con una economía destruida ¿y va a empezar después a girar la rueda y todo el mundo va a salir a la calle a comprar cosas? ¿Con qué plata vamos a salir a comprar cosas?", expresó.

VOS LO QUE DECÍS ES QUE TAMPOCO SIRVE EL CRÉDITO A TASA CERO.

“No, es una aspirina, es buenísimo, tenés un cáncer, te duele la cabeza, te dan una aspirina, es buenísimo, te calma el dolor, pero, no, como una medida final no creo que sirva". No entiendo que esta medida pueda ser una solución, ¿puede ser un paliativo?. Sí", aseveró.

“A mí lo único que se me ocurre es que el gobierno emita, genere una hiperinflación a futuro, obviamente, pero hoy permita que la rueda siga girando. La Corporación lo que está pidiendo son medidas, obviamente, estructurales o, sino, paliativos pero algo para poder solucionar ahora. Esto nosotros es un pedido concreto que le hicimos al Intendente de permitir que las empresas vendan por internet y que vayan una o dos personas, en un determinado horario, a preparar los pedidos y entregarlos, inclusive hablamos con los taxistas que también están autorizados a trabajar, pero están sin trabajo, para que ellos puedan hacer parte del delivery para también para generar un ingreso para ese sector", manifestó.

"No todo el mundo que está autorizado a trabajar le está yendo bien, las estaciones de servicio pueden atender pero no venden nafta, los taxistas pueden ir a trabajar pero no hay gente circulando por las calles en los taxis. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Hemos reflotado, puesto en actividad plena el proyecto textil que veníamos empujando hace rato y ahora estamos fabricando tapabocas para que haya disponibilidad para que la gente pueda andar por la calle por lo menos protegida la nariz y la boca, lo vamos a comercializar a través de la Cooperativa Obrera. Son acciones que uno puede hacer y todas son paliativos para la situación", finalizó.