"En la Justicia Federal de Bahía Blanca se iniciaron más de 5.000 causas penales por violación a la cuarentena"

Así lo informó a CAFEXMEDIO el Fiscal, Santiago Ulpiano Martinez. "Nosotros tenemos la obligación de impulsarlas y de dar una respuesta institucional a la comisión de un delito".

El funcionario judicial la semama pasada había mencionado que el promedio de personas detenidas en BAhía Blanca y la región era de 200 individuos.

En la última semana “ese número osciló pero siempre un poquito para arriba. Le puedo decir que en los últimos 15 días, aproximadamente, tuvimos más de 3500 casos de infractores con lo que llevamos desde que empezó la cuarentena superamos los 5000 casos, 5000 causas penales".

"Es una causa penal y en algunos casos también hemos tenido reiteraciones, ya se ha dictado un procesamiento de dos personas con prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, los expedientes se miran, por supuesto que hay una clasificación que estamos haciendo pero son causas penales".

"Nosotros tenemos la obligación de impulsarlas y de dar una respuesta institucional a la comisión de un delito, nada más que eso.”

HAY PREGUNTAS QUE NOS HACEN A DIARIO COMO ¿PUEDO SALIR CON MI SEÑORA? ¿PUEDO ACOMPAÑARLA? ELLA VA EN EL ASIENTO DE ATRÁS. ¿QUIÉNES SON LOS QUE PUEDEN SALIR?

“Las excepciones son bastante claras, por supuesto hay algunas situaciones en donde da lugar a interpretación como por ejemplo el clásico caso del perro, del paseo del perro, el acuerdo que hemos tenido en Bahía Blanca y, bueno, que una persona puede salir y dar la vuelta a la manzana con el perro, en este sentido ambos jueces están de acuerdo y el Ministerio Público también".

"Dos personas, en realidad no es lo ideal que vayan dos personas, van a tener que justificar en cada caso, a dónde están yendo, presentar la correspondientes declaración jurada, dar respuesta coherente a lo que le están preguntando, eso también es una cuestión de sentido común. Hay algunos casos donde uno advierte ciertas razones humanitarias pero, bueno, hay mucha gente que tiene sus hijos que han quedado, por ejemplo, en Bahía Blanca, estudiantes, y los padres quieren llevárselos a su casa, bueno, esta excepción no está contemplada y, entonces, lamentablemente, hay reclamos".

El doctor Santiago Martinez agregó que "lo que diría en términos generales es que la gente se ajuste a lo que dice las excepciones. Las excepciones que traen los decretos son bastante claras, es decir, son claras, puede haber lugar a dudas, a alguna interpretación pero yo lo que digo que en caso de duda quedate en tu casa, y este es el punto, o, bueno, que tengan la previsión de bajarse la declaración jurada y circular con esa declaración jurada.”

¿USTED LLENA LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA Y TIENE QUE ESPERAR QUE ALGUIEN SE LA AUTORICE?

“No tramité ninguna pero me han dicho que es así, que se llenan los datos y después le devuelven, hay un código de barras, al correo electrónico. La verdad que eso no es un tema que conozca mucho.”

¿EN CUANTO A LA REGIÓN, APARTE DE BAHÍA BLANCA, CUÁL HA SIDO EL LUGAR QUE MÁS LE LLAMÓ LA ATENCIÓN POR LA CANTIDAD DE CASOS DE DETENCIONES?

“No es de ahora, pero el otro día por curiosidad la gente de la fiscalía me hizo saber o me hizo notar que en proporción a cantidad de habitantes los más infractores los encontramos en Pedro Luro. Esto es una información que tengo desde hace una semana, diez días, tendríamos que ver ahora, quizás la falta de previsión de los trabajadores de ir con las autorizaciones.”

RESPECTO A LAS DETENCIONES ¿USTEDES LE DEVUELVEN EL AUTO PERO LE QUITAN LOS PAPELES DEL AUTO?

“Exacto. Lo que queda retenido es la documentación del auto, la cédula verde, el auto queda en poder del titular con prohibición de circular y en carácter de depósito judicial.”

¿USTEDES LO RETIENEN HASTA CUÁNDO?

“Acá va a haber que ver caso por caso. Nosotros tenemos una instrucción del Procurador General de la Nación que nos advierte sobre tener bien en cuenta que el auto puede ser sujeto de decomiso para solventar los gastos que pueda demandar el proceso, hacer frente a una eventual condena pecuniaria, entonces, nosotros, en estos casos, vamos a tener que ver caso por caso, cuál es la situación, es decir, no podemos decir inicialmente esto se lo vamos a devolver después de la cuarentena, y, no, no va a ser automático. El caso de los autos es un caso que nosotros lo tenemos aparte para analizar puntualmente.”

¿TODAS LAS DETENCIONES SON POR ESTA CIRCUNSTANCIA?

“Las detenciones en su mayoría, por supuesto, son por infracción al artículo 205, algunos hechos se han presentado con curso con otros delitos, por ejemplo, delitos de atentado o resistencia contra la autoridad, algunos han sido conocidos o públicos. Algunos casos hemos tenido de hechos que se han presentado con algún delito vinculado al tráfico de estupefacientes".

"Por ejemplo, una infracción a la cuarentena con un delito contra la propiedad, ahí se le da intervención a los fiscales provinciales. En caso de que ocurra un delito de resistencia o atentado a la autoridad se nos da intervención a nosotros. En términos generales se advierte lógicamente una disminución del delito callejero, es decir, está este control policial, esta situación hace que no sea tan fácil circular, por supuesto, y evadir controles.”

AYER HABLABA CON UN JUEZ CIVIL DE BAHÍA BLANCA RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ ORIGINANDO Y ME DICE NO TE IMAGINÁS LA CANTIDAD DE CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON HECHOS COMO POR EJEMPLO LA NO COBERTURA POR PARTE DE OBRAS SOCIALES.

“Le puedo hablar por la justicia federal. La Corte ha decretado una feria sui géneris, es decir, es feria porque no corren los términos pero específicamente destacó la atención de todo lo que tenga que ver con el delito, de las cuestiones vinculadas con la salud, por ejemplo, los amparos de salud, es decir, cuando existe algún problema de salud y no hay cobertura de la obra social, para eso los juzgados están abiertos y se les da un trámite urgente".

"Esa atención está cubierta porque inclusive lo que estamos implementando nosotros es un trabajo home office también, es decir todo el personal del juzgado está trabajando desde sus casas. Nosotros lo que estamos tratando es de que el trabajo no se atrase, que podamos seguir manteniendo vivas las causas. Esto es un poco la idea.”

¿EN BAHÍA BLANCA EXISTEN DENUNCIAS POR ABUSO DE AUTORIDAD?

“Sí, de hecho hubo una públicamente que salió en un medio de comunicación donde tenemos lesiones y tenemos apremios. O sea, hay denuncias por abusos que en la medida que las denuncias ingresan nosotros rápidamente abordamos el tema y lo investigamos, inclusive tengo entendido que hay gente de asuntos internos dela policía de la provincia de Buenos Aires que también inicia rápidamente los sumarios".

"En los últimos días hemos visto algunos hechos o nos han hecho llegar sin denuncia pero la preocupación de ciertos hechos, que nosotros estemos alertas, a su vez aprovecho que por los mismos canales por los que se hace saber algún hecho de violación de cuarentena también nos pueden hacer saber cualquier hecho de violencia institucional".

"Es cierto que muchas personas por ahí no se animan. Tienen los correos de la fiscalía, la vía más rápida de hacer las denuncias. Una persona que está yendo a hacer una compra de aprovisionamiento no lo pueden de ninguna manera demorar. Ahora si esa persona la interceptan a la tres de la mañana en las afueras de la ciudad con una bolsita que no tenía nada y dice ¿a dónde va? a hacer una compra de aprovisionamiento, está mal. Hay que ver cada caso en particular".

"No tengo conocimiento de una detención en estos términos. Puede ocurrir, este es un caso de abuso, claramente, inclusive la Procuración General de la Nación sacó una nota donde establece bien los límites de las facultades policiales y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a estar muy atentos a este tipo de cuestiones para todo aquel que quiera hacerlo saber y por supuesto vamos a estar con la vía de comunicación abierta.”

¿QUÉ TIENE QUE HACER UNA PERSONA QUE, POR EJEMPLO, ESTÁ YENDO A COMPRAR EL PAN O ESTÁ SACANDO A PASEAR A SU PERRO Y SE LO QUIEREN LLEVAR DETENIDO?

“Primero tiene derecho a comunicarle a un abogado, cualquier persona imputada de un delito tiene derecho a comunicarle a un abogado y la policía se lo tiene que permitir, en segundo lugar tiene derecho a hacer una comunicación telefónica, es decir, puede llamar a algún familiar, explicarle cuál es la situación, estas son las dos primeras reglas que la policía tiene obligación de cumplir y, luego, en caso de que se haya sentido víctima de algún hecho de violencia, bueno, venir a la fiscalía, mandar un mail a la fiscalía y hacerlo conocer.”