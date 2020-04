"Va a haber vacunas para el 100 % de nuestros afiliados", aseguró la titular de PAMI en Bahía Blanca

Esas fueron las palabras de Paola Buedo, al referirse a las consultas y quejas de los jubilados por la falta de dosis en las farmacias de la ciudad. "Este año PAMI le pidió al Ministerio de Salud un 50% más de dosis que la que le pide todos los años", indicó a CAFEXMEDIO.

“Va a haber vacunas para el cien por ciento de nuestros afiliados. Este año PAMI le pidió al Ministerio de Salud un 50% más de dosis que la que le pide todos los años porque asume que va a haber más afiliados que habitualmente no se vacunan y que se van a vacunar. Además de eso cada año nosotros estamos descartando 3000 dosis de vacunas, más o menos, acá en Bahía Blanca, lo que quiero decir con esto es que va a haber dosis para todos y todas", sostuvo Buedo.

La funcionaria local explicó que "históricamente la campaña de vacunación que se maneja desde el Ministerio de Salud, se envían las dosis de vacunas antigripales y antineumocócicas a todo el país en tres tandas y este año se adelantó la campaña al 2 de abril para que las personas vayan sin aglomerarse a las farmacias y puedan seguir un cronograma".

"Además, la recomendación cuando sacamos la campaña aquel día fue que a las personas que les toque, por ejemplo, el día 0, que antes llamen a la farmacia, confirmen que efectivamente es un punto vacunatorio de PAMI y luego que coordinen un turno con esa farmacia en el día que le tocaba ir. Era una situación más ordenada. La idea era que esta tanda responda a ir vacunando más o menos a los afiliados que les corresponde", expresó.

Buero opinó que, "como la farmacia ya tiene una forma de vacunar porque nunca se instauró un cronograma, habitualmente lo que hacen es guardarles las dosis a los afiliados que concurren habitualmente o muchos antes de que PAMI sacara el cronograma de vacunación ya habían hecho una suerte de reservación de vacunas".

"Ahí hubo como un conflicto entre la forma tradicional de vacunar, la que se venía realizando, con la que PAMI proponía este año por esta situación absolutamente excepcional que estamos atravesando. Las dosis se terminaron mucho antes de lo previsto. La buena noticia es que se vacunaron muchas más personas que las que teníamos previstas para esta primer tanda y la otra buena noticia es que hoy viernes la segunda tanda de vacunas va a estar efectivamente en farmacias", remarcó.

"Ahora acordamos con el Colegio y la Cámara de Farmacias que se continúe a rajatabla ese cronograma y, una vez que finalice, se volverá a empezar una ronda mucho más corta para el resto de los afiliados que no pudieron ir el día que les correspondía. Hay que llevar tranquilidad, que va a haber dosis para todos y todas, esto es una decisión que se tomó en el Ministerio de Salud y que, si en todo caso cuando llegue la tercer tanda y nos damos cuenta que necesitamos más vacunas pediremos una cuarta tanda. No hay problema con eso. Las dosis están y además la intención de vacunar a todo el mundo que así lo contempla el calendario va a existir”, subrayó.

ROBERTO ME DECÍA QUE LE HABÍAN DADO TURNO COMO HACE UNA SEMANA PARA QUE VAYA ANTEAYER A LAS CUATRO DE LA TARDE RESULTA QUE CUANDO LLEGA ALLÁ A LAS CUATRO DE LA TARDE LE DICEN QUE CAMBIÓ LA VACUNACIÓN. ÉL TIENE CERO PERO EN VEZ DEL CERO EMPEZÓ CON EL UNO, ASÍ QUE USTED TIENE TURNO PARA FINES DE ABRIL. NO SABE SI FUE EL PAMI QUE CAMBIÓ ESTO O ERA UNA DECISIÓN DE LA PROPIA FARMACIA.

“Nosotros el calendario lo lanzamos para vacunación en farmacia el 2 de abril y no se modificó ni se va a modificar, a lo sumo se agregará uno nuevo cuando se termine. Lo que puede hacer cualquier otro afiliado a PAMI, es cambiarse de farmacia, puede ir a vacunarse a cualquier punto de vacunación PAMI. Tenemos 60 farmacias que tienen vacuna PAMI y que además PAMI les paga la aplicación a las farmacias para que efectivamente lo hagan", aseveró.

JUAN ALBERTO DICE ¿POR QUÉ NO MANDAN GENTE DE INCÓGNITO A PREGUNTAR A LA FARMACIA Y VAN A VER QUE LA ATENCIÓN NO ES LA ADECUADA?

"Una de las primeras cosas que decidimos cuando asumimos la gestión es que no vamos a tolerar el maltrato a personas mayores y una forma de maltrato es no ser claros en lo que uno comunica. Posiblemente, haya algunas personas que tengan algunos malos modos, sin dudas no es la mayoría y apelamos a que esas personas puedan entender que del otro lado tienen una persona que está temerosa, tal vez no termina de comprender bien esta cuestiones de cronogramas", manifestó.

Buedo sostuvo que "apelamos a la buena voluntad y a la solidaridad de todos los que estamos trabajando en el área de la salud con personas mayores que, sin duda, merecen respeto y paciencia".

“Ahora cuando llegue esta segunda tanda, nosotros seguimos con el cronograma estrictamente y una vez que termine el cronograma, todos aquellos que ya haya pasado su número de documento y no pudieron acceder a la vacunación, tenemos vigente volver a empezar otra ronda, o sea, a todos los que ya les tocó les va a volver a tocar para, justamente, poder darle accesibilidad a estas personas que ya les pasó su número y no pudieron encontrar una vacuna", reiteró.

"Va a haber para todos y todas, eso es un hecho, y de manera organizativa lo que planeamos es se termina el cronograma y empezamos otro, otro más corto porque viste que este se hizo casi durante todo el mes de abril y la idea tal vez en el cronograma nuevo, cuando termine el vigente, es que sea uno o dos terminaciones de DNI por día, entonces podemos activar ahí la vacunación más rápidamente", finalizó.