El Puerto de Bahía Blanca suma medidas para enfrentar el Coronavirus

Federico Susbielles brindó detalles de los nuevos protocolos, pese a no haberse detectado casos en el ámbito marítimo.

En la conferencia de prensa del viernes 17 de abril, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, brindo un resumen de lo desempeñado hasta el momento con relación a los protocolos de seguridad sanitaria frente al coronavirus (Covid -19), novedades al respecto y diversos aspectos de la actividad portuaria en el contexto de pandemia, informó www.puertobahiablanca.com

El CGPBB viene trabajando desde el comienzo con profesionalidad, seriedad y liderando un proceso de seguridad y de puesta en marcha de condiciones sanitarias de operatividad, teniendo en cuenta que somos un servicio esencial.

Susbielles afirmó que en la estación marítima local se continúan profundizando protocolos, pese a que no se han detectado casos y hablo de iniciar una segunda etapa de medidas que tiene que ver:

Obligatoriedad del uso del barbijo en todo el ámbito del CGPPB, en sintonía con los dispuesto en la esfera nacional, provincial y municipal.

Sistema de fumigación externa en los vehículos que ingresan al puerto, puntualizando principalmente en los camiones para sanitizar y minimizar los riesgos.

Incluir la limpieza química de zonas, antes de que los trabajadores ingresen al buque.

Ubicar una posta sanitizada en cada terminal para que el trabajador una vez que termine su jornada pueda ser desinfectado y profundizar de esta manera las condiciones de seguridad en emergencia sanitaria.

Desinfección de calles internas y externas en el ámbito de jurisdicción terrestre del CGPBB.

Constitución de un equipo especializado de inspección para controlar cada uno de los turnos y así mantener eficiencia y eficacia de los protocolos implementados.

Susbielles también recordó “Somos el primer puerto nacional en restringir la circulación de tripulantes extranjeros y en controlar al 100% de los tripulantes que llegan a las terminales, como así también en implementar un protocolo de transporte terrestre con control de temperatura y elementos de seguridad y a su vez controlar el cupo de las cerealeras para evitar aglomeración. También hemos puesto en marcha el aislamiento social, preventivo y obligatorio, trabajando en homogeneizar protocolos con las empresas, reduciendo al mínimo los recursos operativos, no solo en el CGPBB sino solicitándolo a las permisionarias y concesionarias”.

El presidente del CGPBB confirmó que “En este tiempo de trabajo no ha sido necesario activar los protocolos de contingencia, no hemos tenido un solo caso positivo, ni de seguimiento epidemiológico de cualquier tipo de circunstancia que pueda venir desde el mar, hacia la ciudad. Seguiremos trabajando en este mismo sentido, sin relajarnos, haciendo los controles necesarios.”. En este sentido agradeció “a todos los trabajadores portuarios, a los gremios involucrados en el ámbito portuario y al sector privado que comprendieron “la esencialidad del trabajo y de manera primaria, la seguridad y la salud de los trabajadores”.

“En esta etapa que comienza es necesario entender que el puerto, es parte de una comunidad y de una comunidad donde el virus ha empezado a circular con mayor intensidad y que hay que empezar a prever contingencias distintas a las que estuvimos transitando hasta el momento. En ese marco, el Consorcio del Puerto ha diseñado y está poniendo en funcionamiento protocolos de contingencia para reducir los riesgos de propagación en caso de tener de tener positivos o en estudio. Se instrumento la no interacción de áreas, que sean equipos de trabajo fijos para que ante cualquier circunstancia haya que aislar a ese grupo determinado, para no maximizar de circulación del contagio y continuar sin inconvenientes con la operatividad portuaria en general” agregó el titular del Directorio del CGPBB. Y concluyó, que a partir de los casos de coronavirus en hospital privado de la ciudad de Bahía Blanca se activaron medidas de control y seguimiento a trabajadores portuarios: “se activó en 2 oportunidades el sistema de seguimiento epidemiológico de parte del CGGPBB junto con las autoridades sanitarias. Hasta hoy no tenemos ningún caso sospechoso o positivo, solo estamos trabajando en prevención en medio de esta contingencia”.