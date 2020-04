Nicolás Vitalini: "Hay una distorsión entre los anuncios del presidente y lo que realmente sucede"

Esas fueron las palabras del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, al referirse a las medidas promocionadas por Alberto Fernández para paliar la situación económica. "Se habla de créditos relativamente blandos, con tasas preferenciales pero, en definitiva, cuando las empresas o el sector productivo, el comercio, van en busca de ayuda, no se la terminan dando", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Es crítico el momento que están atravesando muchas actividades. El sector de gastronómicos nos ha remitido una nota y han pedido medidas para dicho sector a nivel nacional. Desde un municipio casi no tenemos demasiadas herramientas para poder brindar tendientes a paliar la situación. El municipio la tasa que cobra a las actividades comerciales o pymes es la Tasa de Seguridad e Higiene y va en relación a la facturación con lo cual si esas empresas no facturan no tienen qué pagar", indicó Vitalini.

El edil local comentó que "conversamos con los distintos sectores, acompañamos en la preocupación y tratamos de hacer las gestiones ante los estamentos donde pueden recibir algún tipo de ayuda efectiva para que esos reclamos sean oídos y se pueda tener alguna medida tendiente a paliar esta crisis”.

“Muchas de las medidas que uno ha escuchado por parte del presidente, en lo particular, creo que tienen gusto a poco para lo que se refiere al sector productivo. Los autónomos que son un sector castigadísimo por toda esta situación, las medidas que se anuncian después es muy difícil por no decir casi imposible de que se hagan efectivas. Se habla de créditos relativamente blandos con tasas preferenciales pero, en definitiva, lo que uno ha recolectado es que cuando las empresas o el sector productivo, el comercio, va en busca de ayuda no se la terminan dando. Hay una distorsión entre algunos anuncios y lo que realmente sucede en la calle", subrayó.

Vitalini mencionó que "estamos afrontando una crisis de una situación desconocida para todos, con lo cual también uno entiende lo difícil que es tomar medidas y lo responsable que hay que ser en este caso nosotros como oposición, del gobierno provincial y nacional, al realizar críticas".

"Uno apoya pero no por eso tiene que dejar de plantear su punto de vista", agregó.

"Me parece que por parte de la dirigencia política se ha tomado una conciencia general de la gravedad y que no es momento para determinadas cuestiones y le solicitamos tanto a la provincia como a la nación que se arbitren o que se destinen los recursos al sector productivo que es, en definitiva, el único que va a poder hacer que esta crisis no sea tan grave. Uno celebra, obviamente, un montón de medidas a determinados sectores pero me parece que hay otros que son los que en definitiva hacen girar la rueda, si me permitís la vulgaridad, que están siendo desatendidos”, remarcó.

“Vos hablás con ese gastronómico, con ese comerciante, con esa pyme y te dice fui al banco y salí como entré porque no está la herramienta. Eso es lo que a uno lo ocupa y preocupa. Uno no está diciendo es un mentiroso el presidente, ni mucho menos, uno lo que está diciendo es que por ahí también después bajado a la práctica no encuentra correlato. Habrá que ajustar esa cadena, ese procedimiento, para que, en definitiva, ese anuncio se materialice, que es lo que hoy no está sucediendo", aseveró.

Realidad del Transporte Público de Pasajeros en la ciudad

“La situación del sector es preocupante como tantas otras con el agravante que estamos hablando de un servicio público que precisamente es el medio que muchos otros trabajadores de distintos ámbitos utilizan para poder llegar a sus respectivos destinos como así también estudiantes, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, la implicancia que tiene el transporte público en la vida de una ciudad y como la nuestra es crucial”, expresó.

DE ACUERDO A LOS NÚMEROS QUE HOY MENCIONÓ MARISCO $300.000.000 SE PREVÉ DE DÉFICIT EN EL PRIMER SEMESTRE.

“Nos tiene que encontrar a todos con un mismo objetivo que es tratar de preservar y de sostener el sistema de transporte público porque en definitiva porque estamos hablando de algo que hace a la vida, al desarrollo de una ciudad y, por eso, la necesidad de tratar esta emergencia sobre este sector que, obviamente, no va a ser la solución. No existen soluciones mágicas ni definitivas a esto pero sí buscar paliativos o herramientas que sirvan para disminuir el impacto que ya están teniendo", ratificó.

"Tené en cuenta que el pasaje se disminuyó en un 80%. Me parece que las cifras hablan por sí mismo y estamos hablando de empresas que son todas locales porque tanto Fournier como San Gabriel, como la 520, son todas líneas locales. Obviamente también la Sapem y me parece que lo que ha costado por ahí tener un transporte público de calidad todos sabemos de dónde veníamos, siempre esto uno lo ha resaltado, ha sido una política de estado de la gestión anterior que entiendo lo hemos profundizado y mejorado pero hoy esta coyuntura es una variable que nadie tenía y nos agarra realmente en un escenario sumamente crítico y complejo", finalizó.