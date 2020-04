Luis Gallego: "Sí no podemos atender al público, no tiene sentido abrir"

Esas fueron las palabras del vicepresidente 1°de ACARA, al referirse a la situación que vive el sector automotor en nuestra ciudad por el Coronavirus. "Es delicado el momento, no sabemos cuántas empresas del rubro automotor van a quedar de pie", indicó a CAFEXMEDIO.

“Hace ya varias semanas que estamos completamente cerrados y preocupados naturalmente cómo seguimos pero, está primero, como dice el presidente, la salud y, después, la parte comercial. Estamos preocupados cómo vamos a hacer frente porque ya hace veinte días que no hay caja, vamos a tener todo el mes de abril sin caja. Es un poco complejo porque hay compromisos que ya uno asumió meses anteriores, hay vencimiento de impuestos que están difiriendo", sostuvo Gallego.

El empresario bahiense dijo que "hay una cantidad importante de empresas de la parte automotriz que no tuvieron eco todavía con los créditos bancarios para pagar los sueldos".

"Se van los días, estamos a mitad de mes, la gente necesita cobrar, tenemos preocupaciones por el personal, por nuestra gente y tenemos preocupaciones por las empresas”, agregó.

EL GOBIERNO A TRAVÉS DEL PRESIDENTE EXPRESA PERMANENTEMENTE QUE HAY AYUDA A LAS PYMES, POR OTRO LADO HABLO CON CONTADORES Y ALGUNOS EMPRESARIOS QUE ME DICEN, MIRÁ, ARIEL, LA VERDAD QUE EN LA PRÁCTICA NO TENEMOS NADA DE ESO. ¿CUÁL ES LA REALIDAD QUE VIVEN USTEDES?

“Hay casos y casos. Hay algunos casos que han tenido la posibilidad de que le otorguen los beneficios pero la mayoría de los casos se han visto imposibilitados. Hay algún banco como Nación que están por salir algunos créditos de capital de trabajo, están todavía dando vuelta pero lo peor de todo esto es que los bancos no tomaron que deben asumir dar los créditos con la garantía del gobierno", remarcó.

El titular de Lago Bahía Blanca, Bahía Automotores y Corcel Peugeot explicó que "hay muchísimas empresas que por todas estas cuestiones es que como venimos hace un año y medio o dos padeciendo económicamente las concesionarias la forma de comercialización con las terminales y la cantidad de costos que tiene de impuestos los comercios".

"Hemos tenido que ir vendiendo cada vez más de nuestros capitales para poder sostener las empresas. Hoy hay muchísimas empresas que no tienen solidez para que les den los créditos pero el gobierno anunció varias veces de que el Estado iba a hacer de garante a todas esas empresas que no tienen el número para cerrar en los balances, los bancos no quieren tomar riesgos todavía", subrayó.

"Empezaron a salir cosas de AFIP, empezaron a salir cosas de ingresos brutos o municipales para patearla para delante. Hay otro problema también, sí vamos a seguir tomando créditos a tasas de interés. ¿Cómo vamos a hacer para devolver los créditos? A veces entiendo la situación del presidente donde dice que primero tenemos que salvar una vida más y comparto que primero están las vidas después veremos cómo solucionamos esto pero también comparto cuando dicen que hay entidades como las bancarias que tendrían que salir a jugarse un poco más y apoyar a las empresas”, enfatizó.

¿USTEDES HAN HECHO ALGÚN PEDIDO DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE MANERA CONCRETA?

“Se está trabajando fuertemente con SMATA y con el gobierno. No estamos preparados para una situación de crisis como si fuera una guerra desatada de golpe como fue esto y están fallando muchos sectores que están intentando corregir. Es delicado el momento, no sabemos cuántas empresas del rubro automotor van a quedar de pie. Hay 75.000 familias trabajando a nivel país que dependen del rubro automotor. Estamos viendo cómo solucionamos junto al gobierno para no tener que tocar lo más importante del capital de las empresas que es el personal”, manifestó.

¿EN BAHÍA BLANCA CUÁNTAS SON?

“No lo tengo censado te soy honesto pero debe ser 1500 personas, entra la parte de moto, entra la parte de máquinas agrícolas y entra la parte de vehículos de todo tipo, pesados, livianos. Ni las concesionarias ni los talleres todavía estamos en condiciones de abrir. Es muy confuso, por ejemplo, las concesionarias podían abrir la parte de repuestos para atender internamente pero no al público, podíamos atender ambulancias, vehículos de policía, vehículos de la municipalidad, del gobierno, pero no privados", mencionó.

"Como hay un montón de cosas que no está claro estamos esperando que las normativas las terminen de hacer, ACARA y SMATA juntos están trabajando hoy muy fuerte con los ministerios distintos y el gobierno y la parte de talleres para ver cómo es porque si no permiten la gente como el periodismo que anda en la calle, como los mercados que pueden abrir, los empleados, médicos, enfermeros, que puedan tener necesidad de llevar el auto y no lo podían hacer estaríamos abriendo un taller de gusto y poniendo en riesgo a la gente nuestra de andar moviéndose en este momento. No tendría sentido abrir", expresó.

"Hay que cumplir un montón de normativas internas que las estamos preparando, hay que trabajar con caretas, poner separadores para atender a la gente. Esperemos, en esta ansiedad que tenemos todos, que entre hoy o mañana se esclarezca y podamos decirte cómo va a ser operativamente. Hoy no lo estamos haciendo”, finalizó.