Estrictos controles en los 6 accesos a la ciudad con destacamentos móviles

A raíz de que en algunas regiones del país, como CABA, el Conurbano, La Plata y zonas de Córdoba, cuentan con libre circulación viral, se comenzará con controles en los accesos de la ciudad y el registro de quienes ingresen.

Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad, declaró que “desde hoy se ubicarán destacamentos móviles en los 6 accesos de Bahía Blanca”.

Este registro tiene como objetivo detectar a aquellas personas que vienen de estas zonas de circulación viral sostenida, “efectivos de la Policía Local y de Seguridad Aeroportuaria recibirán las 24 horas a ciudadanos, que serán interrogados y se les tomará datos; se les informará que durante 14 días deberá cumplimentar un aislamiento domiciliario obligatorio y estricto y se les hará un seguimiento para su cumplimiento”, explicó Álvarez Porte.

Deberán informar si han tenido síntomas de sospecha o contactos con personas de riesgo, se le solicitarán datos de contacto para poder realizar el seguimiento o monitoreo, y se le informará que durante 14 días deberá cumplimentar un aislamiento domiciliario obligatorio y estricto, aún si no tuviera síntomas compatibles, por el alto porcentaje de pacientes asintomáticos con portación de COVID-19.

Datos requeridos:

Nombre y apellido

DNI

Teléfono de contacto

Dirección

Lugar de Procedencia (verificar los lugares donde estuvo los últimos 14 días)

Patente del auto (para unificar acompañantes)

Firma (carácter de declaración jurada)

Se indicará:

No salir del domicilio

No recibir visitas

No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)

Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente

No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, etc.), mate y utilizar elementos de aseo de forma exclusiva (jabón, toalla).

Ventilar los ambientes.

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable (desechar inmediatamente)

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios de trabajo y otros utilizados diariamente como picaportes y teléfono celular) de la siguiente manera: Con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 100 ml de lavandina de uso comercial en 10 litros de agua.

Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire), comunicarse, si es posible telefónicamente y en forma inmediata, con el servicio de salud.

Serán seis los puntos de control:

5 a cargo de Policía Local y uno de la PSA. 50 efectivos trabajarán las 24 horas.

Ubicación:

Rotonda Grünbein (sobre ruta 3).

Rotonda Ruta N°51

Rotonda Ruta N°33

Rotonda Ruta N°35

Rotonda General Daniel Cerri

Ruta 3 vieja, en cruce de ingreso a aeropuerto

Zonas de transmisión local en Argentinabal 12/04/2020:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En provincia de Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana:

– RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate.

– RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes.

– RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz.

– RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente.

– RS XII: La Matanza

Provincia del Chaco

En Santa Fe: Ciudad de Santa Fe – Rosario – Rafaela

En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Río Cuarto

En Tierra del Fuego: Ushuaia.