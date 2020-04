Miguel Aolita: "El 70 % de los empleados de comercio, o sea, 10.000 personas, no están trabajando en la ciudad"

Esas fueron las palabras del titular de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), al referirse la situación que vive hoy Bahía Blanca. "Les pido el esfuerzo a los empresarios que, por ley corresponde, que paguen los salarios, que hagan el esfuerzo de mantenerle el sueldo a los trabajadores que no tienen actividad", indicó a CAFEXMEDIO.

"Triste por todas las cosas que están pasando, las cosas que uno ve, gracias a Dios no tanto en la Argentina pero, si no nos cuidamos y no hacemos las cosas como las tenemos que hacer posiblemente lo vamos a tener nosotros también acá. Nos hemos tenido reunido con empresarios que nos muestran los números y que nos dicen qué querés que haga no tengo plata. Sí cortamos la cadena de pago y no les pagamos el sueldo a los trabajadores se genera un caos social porque los trabajadores no pueden pagar el alquiler, la luz, el gas, los impuestos y la tarjeta de crédito". sostuvo Aolita.

El dirigente local opinó que "tenemos que estar a la altura de las circunstancias atendiendo la problemática de las compañeras y los compañeros mercantiles y tratando de dialogar".

"Ssaben cuál es mi pensamiento, con el salario no se juega. Esto no depende de la masa trabajadora, por lo tanto, les corresponde cobrar el sueldo. Les pido el esfuerzo a los empresarios que por ley corresponde que cobren su salario, que hagan el esfuerzo de mantenerle el salario a los trabajadores aquellos que no tienen actividad", subrayó.

Aolita sostuvo que "hHay programas existentes a nivel nacional para pequeñas y medianas empresas de hasta 60 trabajadores o 100 trabajadores y el gobierno está evaluando sancionar algún otro decreto para ayuda para más de 100 trabajadores".

"Nosotros tenemos la iniciativa de brindar elementos de protección, de capacitación para los trabajadores cuando se vaya levantando la cuarentena y que no nos agarre de sorpresa como nos agarró cuando pasó todo esto que estuvimos una semana para ver qué hacíamos", agregó.

"Nosotros tenemos hoy el 70% de los trabajadores mercantiles sin desempeñar tareas, el 30% es el que representa a supermercados y mayoristas pero el 70% lo representa por pequeños y medianos comercios que no está desempeñando tareas. Entre todos, entre la gremial empresarial y el gremio de los trabajadores, si tenemos que dar una mano para que tenga acceso a distintos contactos políticos o a distintos programas que existen dentro de los ministerios, nosotros les damos una mano a los empresarios para garanticzar que los trabajadores cobren el sueldo", subrayó.

El titular de AEC comentó que "tengo que dar una mano para que esos empresarios tengan un subsidio o algún programa como los Repro que dan, algunos programas, hasta $10.000, hasta $15.000 de ayuda, de las cargas sociales, todos los programas existentes para que tomen conocimiento y que puedan acceder para lógicamente garantizarles el trabajo a los trabajadores”.

"Sí se agotan todas las instancias y no se llega a una solución después se hablará el tema pero dejemos todo en el camino como estamos haciendo el esfuerzo para poder evitar el contagio, para evitar muertes, para salvar vidas porque por ahí la gente no entiende que esto no es una cuestión de un paro nacional o de un capricho del gremio. Donde menos circulación de gente, hay hay menos riesgo de contagio", enfatizó.

"Gracias a Dios en Argentina tenemos una curvatura muy baja, se tomaron las decisiones que se tenían que tomar a tiempo pero cuidémoslo lo que estamos haciendo, no puede pasar lo que pasó el viernes pasado con gente que se aglomeró en los bancos. No es una casualidad que todos los días tengamos 100, 200, detenidos en Bahía Blanca por incumpli la cuarentena. Los argentinos somos evasores por naturaleza, cuando podemos evadir nos sentimos contentos porque pudimos zafar un control policial o hacer alguna cuestión que no nos corresponde", añadió.

"Eso es lo que tenemos que tomar conciencia y en esto tenemos que cuidarnos entre todos y ayudar a los que tienen una buena intención. Voy a ser el primero que voy a salir a reclamar a aquel vivo o viva que se quiera aprovechar de esta situación. Hay empresarios que querían mandar a sus trabajadores a que se conviertan en vendedores ambulantes saliendo a la calle a vender y la primera norma que están incumpliendo es la del el aislamiento social”, mencionó.

Aolita comentó que “ya hay empresas que están cobrando los programas REPRO que es una ayuda al pago del salario de los trabajadores".

"Lo que pasa que hay que moverse, o sea, sentados en una silla no les van a llover las cosas porque tampoco el Estado puede absorber toda la ayuda de todos los empresarios. Algunos empresarios dicen no podemos pero resulta que cuando interviene un contador o cuando intervienen los organismos y tienen que justificar que no pueden, resulta que sí pueden”, aseveró.

EL 70% DE LOS TRABAJADORES DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHÍA BLANCA HOY ESTÁ SIN TRABAJAR. ¿DE QUÉ NÚMERO HABLAMOS?

“Nosotros tenemos un padrón de más de 14.000 afiliados. Si estamos hablando del 70%, estamos hablando que 10.000 trabajadores no están desempeñando tareas. También se pudo lograr voluntaria y no obligatoriamente porque no hubo un decreto presidencial, sí hubo un decreto de un pago adicional para los trabajadores de la sanidad y un decreto para los trabajadores de seguridad, no lo hubo así para los empleados de comercio”, manifestó.

“Cuando se pide un aplauso para los trabajadores de la sanidad que me parece bárbaro y que lo comparto porque sé del esfuerzo que están haciendo y son los que están expuestos al riego de contagio pero también las compañeras y los compañeros mercantiles que se quedaron trabajando, ese 30% que hoy está desempeñando las tareas también están al riesgo de contagio. Atienden miles y miles de personas por día en los supermercados", remarcó.

Para finalizar, recordó que "gracias a Dios se pudo conseguir de forma voluntaria que las grandes superficies y los mayoristas le den un reconocimiento de un importe equivalente a los $5000 en vale de compra de mercadería, $6000 la Cooperativa, Walmart que lo hizo en efectivo".

"Hay algunos sectores que le decimos al dueño ¿le podés dar un adicional porque está expuesto, porque le puso el pecho, porque se quedó trabajando con vos?. Te dice no puedo y está vendiendo", enfatizó.

“Lo que fuimos logrando en esta reunión que tuvimos ayer en el municipio, pudimos acordar entre la municipalidad, la Corporación de Comercio y el gremio, que todas las veces que se levante el servicio de transporte público los empleados de comercio que no pertenezcan a mayoristas y supermercados, que pertenezcan a otro rubro de los que están trabajando hasta después de las 17hs, a las 17hs se vayan a su casa y dejen de desempeñar las tareas. Un horario razonable para que puedan llegar temprano debido a la no existencia del transporte lo usen o no, generalizado para todos”, finalizó.