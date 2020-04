"Nos anticiparon que la Coparticipación de la Provincia al Municipio de Bahía Blanca caerá un 30%"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el subsecretario de Ingresos Públicos de la comuna, Ceferino Martinez. Asimismo adelantó que aún no tienen números concretos pero está claro que "la recaudación municipal disminuyó". "El vencimiento del Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ALC) se prorrogó hasta el 23 de abril el primer vencimiento, y el 30 el segundo".

Al ser consultado respecto del porcentaje de la caída en el ALC, el titular de Rentas explicó que "como estos días no han estado abiertos los bancos, muchos de los servicios que nosotros utilizamos para que la gente pueda cobrar como Rapipago, Pago Fácil, todavía no tenemos una estadística".

"Obviamente pensamos que se va a ver resentida la recaudación. Respecto a lo que es la Tasa de Seguridad e Higiene que es una de nuestras principales tasas y que va relacionado con el monto que facturan las empresas obviamente ya sabemos que diez o doce días del mes de marzo prácticamente no han facturado gran parte de los comercios de Bahía Blanca, así que estamos evaluando todo eso y esperando que los vencimientos que ya fueron prorrogados en algunas de las tasas para evaluar el impacto.”

¿QUÉ VENCIMIENTOS PRORROGÓ EL MUNICIPIO?

“Por ahora se prorrogó lo que es Alumbrado Limpieza y Conservación que originalmente iba a vencer el día 13 pero como no se han podido repartir los recibos lo hemos prorrogado al día 23 el primer vencimiento y al 30 de abril el segundo, aquellos que están adheridos a Tasa por Mail en estos días lo van a estar recibiendo y si la cuarentena se abre un poco la gente que hace el reparto, con las condiciones de seguridad, podría salir a repartirlos la semana que viene si es que el gobierno nacional decide que se puede abrir.”

¿SI NO SE ABRE VAN A TENER QUE POSPONER NUEVAMENTE EL VENCIMIENTO?

“Sí, seguramente.”

SI NO APARECE LA FACTURA EN HOME BANKING PARA PAGAR LA MUNICIPALIDAD Y TAMPOCO ME LLEGA LA FACTURA: ¿QUE DEBO HACER?

“Lo que es Home Banking si no le ha aparecido en el día de ayer va a suceder hoy o mañana, el tema es que nosotros como pensábamos prorrogar el vencimiento no habíamos transferido a los bancos los datos para que ya los pongan en la agenda de pago de cada uno pero ya lo que es, por ejemplo, Red Link ya estaría en la agenda de pagos. Sino, y quiere pagar igualmente, lo puede hacer entrando en el portal de ventas del municipio en Gestión Tributaria ahí se puede bajar el recibo y si quiere generar un volante de pago también lo puede hacer.”

¿ESTÁS CONVERSANDO CON EL INTENDENTE MUNICIPAL SOBRE ALGÚN TIPO DE VARIACIÓN EN ALGÚN TIPO DE ALÍCUOTA QUE ALCANCE AL COMERCIO EN BAHÍA BLANCA, ALGÚN TIPO DE SUBSIDIO O NO COBRO DE ALGÚN TIPO DE TASA?

“Nosotros hemos recibido inquietudes de los comerciantes. El año pasado tomamos una decisión que se presentó en el Concejo Deliberante y fue aprobado y aquellos pequeños comerciantes que el año pasado no hayan facturado más de $3.000.000 este año ya tienen un beneficio para todo el año del 50% de reducción en la tasa. Obviamente no pensábamos en esta crisis, y mucho menos, y seguramente no se van a iniciar acciones judiciales pero por el momento más reducción no podemos ofrecer porque el municipio tiene que solventar los gastos en que incurre. Por el momento no hay nada de eso.”

¿QUÉ TE HAN PEDIDO CONCRETAMENTE? ¿QUIÉNES FUERON A VERLOS?

“Alguna cámara de comercio de los locales céntricos y, obviamente, la Unión Industrial, todos se han contactado por la inquietud esta de que no tienen medios para pagar, los que quieren hacerlo y tienen las posibilidades que obviamente se les ha resentido los ingresos y solicitan prórrogas, que también el Intendente ayude a los comerciantes solicitando a los bancos que flexibilicen los vencimientos, que otorguen créditos, a las empresas de servicios también que traten de prorrogarles el pago de facturas, todo eso se está encargando, obviamente que son decisiones que por ahí vienen más a nivel nacional; que los bancos otorguen créditos, si bien el Intendente les puede pedir a los gerentes locales, son decisiones que vienen de mucho más arriba".

"En algunos casos ha sucedido que la propia entidad bancaria ha puesto a disposición un crédito para la nómina salarial, o sea, me consta porque me ha pasado y lo reconozco, pero puede ser que en otros casos no.”

UNA COSA ES EL CRÉDITO DEL 24%. EL COMERCIANTE DICE SI PUDIESE PAGARLE EL SUELDO SE LO HUBIESE PAGADO, NO VOY A PODER PAGAR TAMPOCO EL CRÉDITO, LO QUE NECESITO, QUE ES LO QUE ME DICE EL GOBIERNO, ES QUE EL GOBIERNO ME AYUDE A PAGAR.

“Seguro. Los créditos estos que hablan del 24% dan tres meses de gracia para empezar a pagar las cuotas, así que por tres meses no tenés que pagar nada, podés afrontar los sueldos del mes de marzo con eso y supongo que si esto perdura va a suceder lo mismo para abril y obviamente no te están regalando la plata, te la están prestando y cuando lleguen los vencimientos va a haber que pagarla.”

“En un comercio que yo te digo, que tengo el dato real, un comercio que obviamente tiene actividad bancaria con ingresos que puede demostrar, con los papeles al día, el banco sólo sin pedirlo otorgó el crédito, lo puso a disposición.”

POR EL MOMENTO SE POSPUSO HASTA EL 23 LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL ABL A NIVEL LOCAL.

“Exacto. Algo importante también es que si no pueden pagar en el primer vencimiento y pagan en el segundo, que es el día 30, no van a tener recargo de intereses. Aquellos que puedan afrontar el pago lo pueden hacer por medios electrónicos, o sea, si no funcionan los bancos. Obviamente les digo eso porque el municipio necesita los recursos para poder pagar sus gastos.”

“Hay municipios de la zona que están muy preocupados porque sus ingresos dependen mucho de la coparticipación provincial y sabemos que la provincia también sufrió una merma en la recaudación y, de hecho, también ha postergado algunos vencimientos lo que implica que también van a recibir menos ingresos de la coparticipación y están preocupados porque ellos dependen muchísimo de eso y no tanto de sus ingresos propios. Es general la preocupación.”

“De provincia tuvimos algunos contactos y estiman que alrededor de un 30% menos es el valor probable de menor transferencia a los municipios”, finalizó Ceferino Martinez.