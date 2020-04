Jorge Longoni: "La situación de las Pymes es muy complicada y vemos mucha morosidad en la implementación de las medidas”

Esas fueron las palabras del Director de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, al referirse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción decretado en las últimas horas para ayudar a las Pymes. "No está claro, no es preciso, no abarca todo el periodo de la crisis, o sea, sino que los beneficios que te pueden dar es para el mes de abril pero en marzo las empresas se van a tener que arreglar como puedan", indicó.

“Ayer salió este decreto que sin duda va a traer un alivio a las pymes pero que es bastante burocrático y engorroso. Independientemente, estamos a la espera de ver de qué manera lo implementan porque es bastante difusa las condiciones en las cuales tenés que tener para poder acceder a esto. No está claro, no es preciso, no abarca todo el periodo de la crisis, o sea, del 2020 en adelante sino que los beneficios que te pueden dar es para el mes de abril, o sea que en este mes de marzo las empresas se van a tener que arreglar como puedan", sostuvo Longoni a CAFEXMEDIO.

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para atenuar el impacto económico de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Incluye la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales y la puesta en marcha de una Asignación Compensatoria al Salario para los trabajadores de empresas de hasta 100 empleados.

"Lo único que hay disponible hoy es los créditos estos al 24% a 12 meses, con tres de gracia, que es un crédito que no es fácil sacar porque todas las empresas tienen que estar previamente calificadas y, en el medio de toda esta circunstancia, seguramente algún papel va a faltar. Por lo tanto, todo eso hace que se demore la posibilidad de acceder a los fondos para pagar los sueldos y, obviamente, eso va a traer retrasos a aquellos que puedan acceder a créditos para el pago de los mismos si no cuenta con los recursos suficientes”, expresó.

¿ESTO YA FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL?

“Estamos a la espera de ver la implementación, o sea, a través de qué, porque, por ejemplo, dice, acreditar ante la AFIP la nómina de personal y afectación de las actividades alcanzadas. O sea, la acreditación es fácil porque la tiene ya por el 931, saben perfectamente cada uno cuánto paga, pero, ¿cómo determinás la afectación de tu actividad? ¿de qué manera? ¿cómo te la van a pedir? ¿qué va a ser una certificación contable? Todo eso son interrogantes que generan incertidumbre", subrayó.

Longono explicó que, "si uno mira el título, estamos totalmente de acuerdo, es un paliativo pero no contempla todas las actividades, por ejemplo, una estación de servicio, que hoy vende el 10%, o 15% de lo que estaba vendiendo antes porque no anda nadie en la calle".

"Ese tipo está también en problemas serios por una caída total de ventas. Lo mismo que una ferretería que esté abierta no quiere decir que esté vendiendo lo que vendía antes, además del arrastre que venía ya de la situación económica", añadió.

"Nos preocupa un poco esto de que vemos que hay mucha burocracia en el medio y no sabemos de qué manera esto se va a implementar. La única medida para marzo que está prevista acá en el decreto es que dicen que van a sacar una prórroga del vencimiento de las cargas de marzo que vencerían en abril y las pasarían para después. También los bancos están bastante exigentes y morosos a la hora de dar una respuesta rápida a aquellos que necesitan plata para pagar los sueldos. Un tipo que no tenga cuenta bancaria o que no esté calificado en un banco no va a poder acceder hasta tanto no cumpla con todo como si estuviéramos en una situación normal”, enfatizó.

El dirigente local comentó que “en el mes de marzo lo único que vas a tener es la prórroga del vencimiento del 931 pero después te tenés que arreglar con recursos propios, si los tenés o con un crédito bancario que tiene su complejidad a la hora de pedirlo”.

"Atendemos empresas que tienen mucho personal y que están cerradas pero esto va desde aquel que tiene un empleado, dos empleados y aquel que tiene 200 empleados. O sea, la situación más o menos es la misma por el parate que hay. Vos pensá que el 60% o 70% de la economía está totalmente parada y muchos de los que tienen actividad están con una caída espectacular en las ventas", remarcó.

“Obviamente que la gente va a priorizar pagar los sueldos a pagar a los proveedores, que ese es otro tema gravísimo que está sucediendo, el corte de la cadena de pago, y no se va a pagar ningún tipo de impuesto. Primero porque no se ha vendido nada y no se genera IVA ni ingresos brutos, ni Seguridad e Higiene y aquellos que se generen no se van a poder pagar porque no va a haber plata”, aseveró.

Longoni informó que "hoy acaba de salir una norma del Banco Central donde prevé tres cosas: la extensión por 30 días más para cheques diferidos que estén vencidos, los cheques que ya fueron rechazados vas a poder tener una segunda presentación mientras dure el periodo este de cuarentena por falta de fondos y, en tercer lugar, los bancos no van a poder aplicar multas por los cheques rechazados".

“Así como hay una pandemia de salud hay una pandemia económica y se necesita atacar a las dos porque sino va a ser muy grave lo que va a pasar en el país. Es cierto que hay que atender así como se atiende los temas de salud que creo que en general todos podemos estar de acuerdo que lo están haciendo muy bien pero acá hay una morosidad, una demora. Creo que así como tienen un comité de expertos en salud tendrían que tener un comité de expertos en la parte económica que le estén dando soporte, ideas y, de alguna manera, dar contención", manifestó.

“La situación la vemos muy complicada y vemos mucha morosidad en la implementación de las medidas”, finalizó.