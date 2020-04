J. Bonacorsi: "Solicitamos un plan de contingencia para que las PYMES pueden seguir adelante"

Esas fueron las palabras del titular de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, quien expicó que el objetivo es pedirle al Estado nacional, provincial y municipal que se hagan cargo de alguna manera de algunos de los costos que las pymes cerradas no pueden hacer frente". "Creo que dentro de todo el Estado está respondiendo con alguna velocidad con errores", indicó a CAFEXMEDIO.

“No deja de ser más que tratar de generar un plan de contingencia porque en su gran mayoría las pymes que no solo están cerradas sino que fundamentalmente son las generadoras mayoritariamente de empleo, que está en las entidades de servicio y en los comercios. Entonces, un plan de contingencia para que estas que están con las puertas cerradas puedan seguir adelante", expresó Bonacorsi.

El empresario bahiense explicó que la intención es "pedirle al Estado nacional, y de allí provincial y municipal, que se hagan cargo de alguna manera de algunos de los costos que las pymes cerradas no pueden hacer frente".

"Brevemente, postergar por 90 días el pago de todas las deudas con entidades financieras, eximir a las pymes del pago de ganancias y contribuciones patronales durante el periodo que rija la medida de emergencia, generar líneas de créditos de otorgamiento automático, suspender el impuesto a los créditos bancarios", agregó.

"Atrás nuestro ya salió algo del Estado, ayer, que de alguna manera da respuesta a algunos de estos puntos, por ejemplo, se haría cargo de un porcentaje de los salarios. Nosotros estábamos pidiendo que se hiciera cargo de todos los salarios para lo cual la ANSES tiene los 931 de todas las personas que están en blanco. Para no ser crítico, se está trabajando muy sobre la marcha, esto es prueba y error, porque esto no pasó nunca", sostuvo.

Bonacorsi opinó que "en lo que salió ayer y pubicado en el Boletín Oficial hoy, de hacerse cargo de los salarios de cierto porcentaje, deja afuera a todas las empresas que están en el artículo 6, las que están actuando por vía de excepción".

"Date cuenta que, por ejemplo, a lo mejor los supermercados, cosa que yo no creo, están vendiendo más que nunca y por eso se los deja afuera pero, por ejemplo, se deja afuera a las funerarias y los cementerios. Las funerarias no quieren trabajar más, no quieren que pase nada pero están abiertas y están enfrentando un costo y no sé por qué motivo se las ha dejado afuera. Vuelvo a repetir, esto es prueba y error, supongo que le haremos llegar alguna solicitud desde la cámara que reúne a las funerarias al gobierno y eso se irá corrigiendo. "Creo que dentro de todo el Estado está respondiendo con alguna velocidad con errores", remarcó.

¿QUÉ OPINÁS DE ESTA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE RETROTRAER AL 29 DE FEBRERO LA IMPOSIBILIDAD DE DESPIDOS?

“Como dijo Pugliese, no te voy a hablar desde el corazón, te voy a hablar desde el bolsillo. Nadie si no tiene una razón de fuerza mayor echa a nadie, es decir, no conozco ningún empleador que eche gente que le sirve. Además, en el caso de las pymes, tu plantilla laboral te costó años hacerla y no la vas a patear por una circunstancia mientras no estés obligado. Para mí está bien que haya que suspender los despidos pero si yo no le pago el salario es un despido de hecho".

Bonacorsi mencionó que "acá lo que va a haber es imposibilidad de muchas Pymes de hacer frente a la masa salarial, más allá que en el decreto que salió no los incluye a todos".

"Es un porcentaje, no hubo respuesta, nosotros pedíamos entre otras cosas que para la nómina salarial te dieran, fijate vos, si no te vas a hacer cargo la pago yo pero dame un crédito a tasa cero, porque si no ¿qué estamos haciendo?. Estamos endeudándonos, hablo de las pymes, o sea, no me tirés un salvavidas de plomo, tirame un salvavidas de verdad, algo que me ayude a flotar y que haga que yo no tenga la obligación de despedir a nadie porque nosotros no queremos despedir a nadie”, subrayó.

SI UN EMPRESARIO LO QUE BUSCA ES INVERTIR, ES GANAR DINERO, PARA PODER GANAR DINERO LO QUE NECESITA ES TENER EMPLEADOS.

“Ninguna duda, sobre todo los tipos que estamos en actividades de servicio. En este momento no veo ningún restaurant que tenga ganas de echar a gente que le costó muchísimo hacer. Es casi una relación familiar la que se genera de empleador a empleado, es un equipo, nadie quiere echar a nadie., esto está clarísimo, ahora, va a pasar que mucha gente no va a poder pagarle el salario, si vos no le pagás el salario a tu empleado en la realidad y en los hechos es casi como si lo hubieras echado", remarcó.

"A través del impuesto todas las pymes le están generando a los respectivos estados nacional y provincial el dinero suficiente para correr en auxilio de los carenciados, de los más necesitados, entonces, ayuden muchachos o mantengan a los generadores de la renta nacional y del empleo nacional, ayúdenlos, en una coyuntura como esta", aseveró.

VOS QUE ESTÁS EN CONTACTO CON DISTINTAS PYMES EN BAHÍA BLANCA ¿VOS VES ALGUNO QUE MÁS ALLÁ DE ESTA SITUACIÓN QUE VOS PLANTEÁS, DE AYUDA O DE APOYO QUE PUEDE TENER EL ESTADO, ESTÉ PENSANDO EN CERRAR UNA PYME?

“Con la gente que yo he hablado, no. Ahora, si la situación te va encerrando, a lo mejor contra tu deseo la vas a tener que cerrar. Creo que alguno y, esto no es para generar el pánico impulsado por la situación hasta se va a tener que concursar. Acá no hay nadie que se quiera ir y nadie que quiera cerrar y nadie que se quiera concursar. Las Pymes son las únicas que están atadas a la cama del resultado de un país. ¿Una pyme dónde se va a fondear? ¿Le va a pedir un préstamo al Fondo Monetario?”, finalizó.