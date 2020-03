Ricardo Pera: "Normalmente, llevamos alrededor de 100.000 pasajeros por día y, hoy, no llegamos a los 3000"

Así lo confirmó el titular de la UTA local, al referirse a la cuarentena obligatoria que rige en el país y la reducción en el servicio de colectivos. "Estamos preocupados por los choferes, porque le están poniendo el hombro a la crisis, como lo hacen los médicos, los empleados de comercio o el personal de salud", expresó a CAFEXMEDIO.

“Se está viviendo, por supuesto, con los cuidados y los miedos que todos tienen, o sea, a algo que no conocemos, que realmente hay que prestarle mucha atención y tenerle el respeto que todos le tienen que tener, y cumpliendo como se está cumpliendo en Buenos Aires y en muchos lugares del país y del mundo prestando un servicio a la comunidad en estos momentos tan difíciles”, indicó Pera.

El dirigente local comentó que, en un primer momento, "aconsejaban no usar barbijo pero después hablamos con otro médico y todos los días se va agregando algo más de seguridad al chofer".

"Estamos preocupados como representantes de los choferes porque no deja de ser como los médicos, como la gente misma que vende mercadería, como todos los que están expuestos le están poniendo el hombro. Tenemos horarios especiales pero los muchachos entre sí han decidido rotar para no ser siempre los mismos los que trabajan. Estamos preocupados más allá de que está viajando muy poca gente", sostuvo.

¿CUÁNTOS CHOFERES ESTÁN TRABAJANDO UN DÍA DE SEMANA?

“Vos calculale que un día de semana en la corta distancia nada más están trabajando 700. Lo están haciendo rotativo primero porque no tenemos la cantidad de horas que tenemos normalmente los días comunes, porque se está usando un horario de domingo. Ayer subió más gente que otros días porque iban a comprar y nos llamó la atención porque vimos mucha gente, dos cuadras de cola en la cooperativa", subrayó.

Pera opinó que la "situación tiene que ser más controlada por las autoridades".

"Tanto que nos cuidamos de no salir de una cuarentena y después estamos tres horas esperando para entrar a un mercado. Me parece un disparate. Todo eso después se sube al colectivo y se traduce en un montón de cosas. Tenemos que evitar esos riesgos entre todos. Estoy preocupado porque lo que le toca hacer al chofer, como al empleado de comercio, la gente de salud y todos aquellos que están poniéndole el hombro a esta crisis", aseveró.

"Estoy preocupado por lo que pueda pasar, pero el estar preocupado no es tratar de llevar a la gente al pánico sino de tratar de darles fuerza y tranquilidad y darle la seguridad más posible al chofer o a la gente de taller o técnica, que están con los elementos necesarios como para estar cuidados", añadió.

HOY A LA MAÑANA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA RECORDARON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE HAY TRANSPORTE GRATUITO PARA AQUELLOS QUE TRABAJAN EN LA SALUD Y PARA AQUELLOS QUE TRABAJAN EN SEGURIDAD.

“El transporte para toda esa clase de gente ya tendría que haber empezado antes pero uno nunca se imaginó que íbamos a llegar a tener una situación como esta. Es un aporte más a la gente que le está poniendo el hombro. A la policía en servicio, por lo general, la gente de seguridad, casi nunca le cobramos, las enfermeras sí pero ya te digo tendría que haber sido aplicado antes”, comentó.

“Si bien estamos llevando muy poca gente, o sea, comparado a lo normal. Habitualmente estamos llevando alrededor de 100.000 pasajeros por día. Hoy lestams llevando no sé si 3.000 pasajeros por día entre todas las empresas. Estamos valorando la vida humana sobre la economía. Todos nos tenemos que cuidar, todos somos grandes pero hay mucha gente que no lo entiende, pareciera que no se da cuenta. Los muchachos, por supuesto unos más que otros, están preocupados porque ellos vuelven a sus casas y están sus familias”, finalizó.