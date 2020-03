Ezequiel Jouglard: "Por suerte, en Bahía Blanca, aún no tenemos casos autóctonos de Coronavirus"

Esas fueron las palabras del jefe del Departamento de Epidemiología de la secretaría municipal de Salud, al referirse a la situación que vive nuestra ciudad, con los dos casos confirmados de COVID-19 hasta el momento. "Estamos en un momento donde hay que reforzar el mensaje de quedarnos en casa porque el virus ya lo tenemos acá en Bahía" .Hoy el aislamiento es la medida más importante que tenemos que tomar", remarcó a CAFEXMEDIO.

“En Bahía Blanca a partir de la confirmación del primer caso positivo ya sabemos que el virus está en Bahía y a medida que va pasando el tiempo se van sumando aquellos casos sospechosos que están en estudio. Estamos bien pero tenemos la necesidad de reforzar todo lo que tiene que ver con el aislamiento, de quedarnos en la casa. Ves mucha gente dando vuelta. Estamos en un momento donde hay que reforzar el mensaje de quedarnos en casa porque el virus ya lo tenemos acá en Bahía", sostuvo Jouglard.

El doctor bahiense confirmó que "nosotros por suerte, no tenemos casos autóctonos de Coronavirus pero ya habría los primeros indicios sobre todo en provincias como la de Chaco, el Gran Buenos Aires y CABA".

"Estamos muy cerca de Buenos Aires y el panorama ahora es más complejo porque no solamente tenemos que cuidar de aquellas personas que vienen desde el exterior sino también de aquellas personas que vengan de provincia. La postura con una persona que viene de Chaco, es exactamente igual que el que viene de México o de Estados Unidos, o de Italia. Hoy el aislamiento es la medida más importante que tenemos que tomar”, remarcó.

¿SE HA COMPROBADO CUÁNTO ES LA DURACIÓN DEL VIRUS EN EL AIRE, EN DISTINTAS SUPERFICIES?

“Es un virus que se transmite por gota gruesa con lo cual en el aire tiene muy poca vida y eso depende de la humedad y de la temperatura. Vive más tiempo inclusive hasta tres días, depende el tipo de superficie. Por eso la recomendación siempre de la limpieza de las superficies con agua y lavandina, la separación de por lo menos dos metros de persona a persona porque la principal vía de transmisión es de persona a persona”, subrayó.

¿EN EL AIRE CUÁNTO DURA EL VIRUS?

“Si no se apoya en una superficie, la vida es muy corta. Al ser una gota gruesa no permanece en el aire suspendido, por una cuestión de peso cae a la superficie. El virus no está en el aire volando tres horas, son gotas gruesas con lo cual va a la superficie donde está", aclaró.

HAGAMOS UNA PRUEBA. SOY UN DELIVERY Y TE LLEVO A TU CASA VERDURA PORQUE ME PEDISTE VERDURA, ENTONCES, TE LLEVO VERDURA EN BOLSA DENTRO DE UNA CAJA Y UN MAPLE DE HUEVOS. ¿QUÉ HACÉS VOS CUANDO ME RECIBÍS? ¿QUÉ HACÉS CON EL DINERO? ¿QUÉ HACÉS CON LA CAJA? ¿QUÉ HACÉS CON EL MAPLE DE HUEVOS? ¿QUÉ ES LO QUE HAY QUE HACER?

“Lo principal es a la persona tenerla por lo menos dos metros de distancia. Te acercás para darle la plata y después de que tomaste el vuelto y las bolsas te lavás bien las manos. Lo ideal es que te dejen lo que compraste en el suelo y vos recién ahí lo levantás, le das el dinero, te lavás las manos con agua y jabón. Todo lo que sea bolsas y cartones lo descartás y después de todo ese proceso te lavás las manos, vos así evitás que si el virus estuviera en alguna superficie vos no te lo lleves a la cara", explicó.

¿HAY ESTIMACIONES EN CUANTO A CUÁNDO LA CURVA EN BAHÍA BLANCA VA A TENER SU PICO MÁS ALTO?

“La estimación que nosotros tenemos es para mediados de abril pero todas estas medidas que está tomando el municipio, es para que ese pico sea lo más suave posible y que sea lo más bajo posible. Todas las medidas que estamos tomando es para que eso sea lo más tarde posible no solamente en tiempo sino que sea lo más bajo posible: De todas maneras, hay que aclarar que, una vez que pase el pico de casos, el Coronavirus no se va a ir", expresó.

¿QUÉ PREVÉS EL DÍA QUE DIGA LEVANTAMOS LA CUARENTENA? ¿QUÉ CONDICIONES HAY PARA LEVANTARLA? ¿CÓMO DEBEMOS SEGUIR CUIDÁNDONOS?

“En todos los países donde han tenido éxito, con respecto a las cuarentenas vos las tenés que empezar a flexibilizar con grupos de personas para que puedan hacer sus controles médicos, para que puedan hacer trámites. El virus una vez que está ya circulando, lo que nosotros tenemos son dos cuestiones: las medidas de contención que tenemos ahora y las medidas de mitigación que seguramente tomemos si esto avanza. El otro es la vigilancia exhaustiva que se hace de los casos. Vamos viendo cuántos casos vamos teniendo y, en función de eso, también vamos ajustando un poco las medidas que se van tomando. Muchas decisiones se van tomando día a día", agregó.

¿QUÉ ESPERANZA PODEMOS TENER EN ALGÚN MEDICAMENTO PARA ATACAR EL CORONAVIRUS?

“Hay ensayos clínicos y vacunas en marcha pero creo que no los vamos a tener disponibles por lo menos en el corto plazo. Este invierno es como que nos vamos a tener que hacer cargo con lo que tenemos. Es más probable que tengamos un medicamento pero no una vacuna. Capaz que para el invierno que viene sí tengamos la vacuna, por lo menos, para nosotros pero lo concreto al día de hoy no hay ni una cosa ni la otra", sostuvo.

¿EL HECHO DE QUE SE VENGA EL INVIERNO PUEDE SER PERJUDICIAL ESTO? ¿PUEDE SER MUCHO MÁS PROBLEMÁTICO POR LA TEMPERATURA Y EL VIRUS?

“Va a ser más problemático. Es para lo que nos estamos preparando, no solamente vamos a tener casos de enfermedad producida por coronavirus sino vamos a tener los casos que tenemos habitualmente todos los años, como gripe por influenza. Lo que nos queda es un invierno largo porque se nos va a juntar las enfermedades respiratorias que tenemos habitualmente todos los años más lo de coronavirus", enfatizó.

¿AQUEL QUE SE CONTAGIÓ DE CORONAVIRUS PUEDE VOLVER A TENERLO?

“No se sabe. En teoría no pero hay algunos pocos casos reportados que han tenido una recaída. No se sabe si la persona se reinfectó o nunca se terminó de curar del virus", mencionó.

¿EN BAHÍA BLANCA CUÁNTOS CASOS SOSPECHOSOS HAY HASTA EL SEXTO DÍA DE CUARENTENA?

“Hoy hay 6 personas que están en estudio y están como casos sospechosos, tres que viajaron al exterior y tres que estuvieron en contacto con alguien que viajó al exterior. Una parte de esos pacientes se están estudiando en Bahía y otros están siendo estudiados en el Malbrán. El Penna ya está habilitado y en estos días estarían haciendo la licitación y la compra de los equipos. Estimo que va a llevar una o dos semanas", opinó.

¿HAY KITS PARA HACER ESE TIPO DE ANÁLISIS EN BAHÍA BLANCA? ¿SE CONSIGUEN?

“En general son todos reactivos importados. En los laboratorios privados tienen reactivos suficientes para hacer los que tienen que hacer ahora y estimo que los reactivos que van a venir desde la provincia también van a ser suficientes para poder abordar la cantidad de casos que tengamos", finalizó.