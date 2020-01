Susto en la rotonda de Grümbein: Un camión se quedó sin frenos, volcó y perdió su carga sobre el asfalto

El accidente ocurrió esta madrugada en la Ruta 3 Norte, y su conductor, oriundo de La Pampa, resultó ileso.

Kevin Gómez (27), conductor del vehículo, indicó que falló el sistema de frenos cuando llegó a la rotonda, por lo que terminó volcando.

Fue asistido por una ambulancia del SAME, aunque no debió ser trasladado a un hospital ya que no sufrió heridas de consideración.

Producto del vuelco, el camión cerealero perdió gran parte de su cargamento sobre el asfalto, por lo que la ruta permaneció cortada por algunas horas.

Trabajaron en el lugar, además, Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, Policía y personal de Defensa Civil.