El Concejo aprobó el aumento del boleto de colectivos, sin la presencia de la oposición

La tarifa plana pasa a costar de cuesta $ 29,85 a $ 38,45.

Al igual que la semana pasada, los 11 concejales del Frente de Todos y la edil Gabriela Schieda, no bajaron al recinto con el fin de no dar quórum para no tratar la suba del pasaje pero el bloque oficialista hizo uso de un artículo de la ley orgánica de las municipalidades que le permitió llegar al número requerido para sesionar y logró el aumento deseado.

Por su parte, las tarifas frecuentes aumentaron un 29 % y quedaron establecidas de la siguiente manera: 80 pasajes al mes, $21,15; entre 60 y 70, $28,82; entre 40 y 59, $32,68; y entre 20 y 39, $34,61.