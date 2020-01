Claudia Fortunatti: "En Bahía Blanca, ninguna Comisaría tiene calabozos habilitados"

Esas fueron las palabras de la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Bahía Blanca, quien informó que, luego de la clausura de la Comisaría Primera, "no podemos alojar más detenidos". "Sí mañana detienen personas, hay que pedir cupo en el penal o mandarlas a Patagones o a Monte Hermoso", indicó a CAFEXMEDIO.

"En los últimos días, participé de una reunión con representantes de la Suprema Corte de Justicia porque fuimos convocados a la reunión que era de carácter personal y obligatorio, todos los jueces criminales, los jueces correccionales, los jueces de garantías y los de ejecución salvo aquellos que estuvieran de turno, así que viajamos siete jueces de Bahía Blanca para asistir a esta reunión”, expresó Fortunatti.

La Jueza local explicó que "el temario era en base a la resolución 3341 que había tomado la Corte el 11 de diciembre que hablaba sobre la situación de las personas que estaban privadas de la libertad y sobre el uso de la prisión preventiva".

“El único que dirigió la palabra fue el presidente de la Corte, De Lazzari, quien nos leyó algunos pasajes de la resolución 3341, cuando hablaba de la prisión preventiva y, después, unos fallos de la Corte Interamericana, el de Romero Feris, de octubre de 2019, habla también de la valoración de la prisión preventiva, del peligro de fuga, del entorpecimiento de la investigación penal, instándonos a valorar o hacer uso de alternativas a la prisión preventiva”, remarcó.

¿QUÉ ES LA PRISIÓN PREVENTIVA Y CUÁNDO INDICA LA LEY SE DEBE APLICAR?

“La prisión preventiva depende de la calificación que tiene el hecho y se desarrolla durante la investigación penal preparatoria antes de tener una sentencia firme cuando existen peligros en que el sujeto interfiera en el desarrollo de la investigación o pueda llegar a eludir la acción de la justicia, es decir, profugarse o también perjudicar la investigación”, relató.

“Dentro de la resolución que saca la Corte, la 3341, exhorta, aparte de hablar del uso racional de la prisión preventiva en cuanto al desempeño de los jueces, el uso de las alternativas, las morigeraciones, al Legislativo y al Ejecutivo a trabajar y a constituir una mesa de trabajo y también a ver las condiciones de alojamiento. El procurador sacó una resolución la semana pasada derogando una resolución del 2013 que obligaba a los fiscales cuando se producía una detención ya sea en flagrancia o por algún otro delito a no otorgar la libertad desde la Comisaría sino otorgarla luego de la declaración en sede de fiscalía", subrayó.

EL EJECUTIVO DICE ESTÁ BÁRBARO PERO LA GENTE NO PUEDE COMER EN EL CONURBANO O TENGO QUE HACER TRES OBRAS MÁS Y PROMETÍ TAL OTRA Y NO PUEDO DISPONER DE HACER UNA NUEVA CÁRCEL.

“Cárceles no se hicieron. La última fue la 19 de Saavedra. La semana pasada mi tribunal clausuró la Comisaría Primera, es decir, no puede alojar más detenidos. Ninguna Comisaría de la ciudad tiene el calabozo habilitado porque los de la nueva comisaría que se hizo le faltaban algunas cosas de infraestructura. Si mañana detienen personas durante un operativo, hay que edir cupo en el penal o mandarlas a Patagones o a Monte”, enfatizó.

¿HOY EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HAY 50.000 PRESOS Y HAY 28.000 CUPOS?

“Sí. Según el criterio de él la mitad de los presos podría estar en libertad. Lo que instaron es a que nosotros podemos revaluar cada ocho meses cada caso particular de la prisión preventiva y ver la posibilidad de si se pueden aplicar algún otro tipo de institutos. Como tribunales tenemos la obligación una vez que la causa ingresa a juicio en seis meses fijar fecha de debate, es decir, que desde que ingresa la causa dentro de los 6 meses ya tiene una sentencia no firme y después lo otro es toda la instancia recursiva. A fin de año teníamos, como Tribunal Criminal 2, 135 personas privadas de su libertad a disposición nuestra que tenían la gran mayoría sentencia que no estaba firme", afirmó.

Fortunatti mencionó que "nosotros tenemos la obligación cada dos meses de entrevistar a los internos que están a disposición nuestra".

"Entrevisté a 58 y casi la mitad tenían problemas en cuanto a la provisión de medicamentos, al servicio odontológico y la comida que la gran mayoría se queja que es mala y están comiendo gracias a lo que los familiares les acercan al penal”, añadió.

¿EN EL PENAL LOCAL CUÁNTOS HAY ALOJADOS?

“En este momento no sabría decirle pero sí sé que tienen 300 por arriba del cupo permitido, de todos los que entrevisté salvo uno que no tenía colchón y ordené que se lo proveyeran los demás todos tenían colchón. ¿Voy a procesar al jefe del penal que está requiriendo cosas a sus superiores o al comisario cuando no cumplían el cupo de los diez en la Primera?", ratificó.

“Lo que sí se encargó de decir la Corte, tanto la Corte como el Tribunal de Casación, de que íbamos a ser apoyados o avalados en las decisiones que tomemos con respecto a estas directivas que han dado y además que nosotros somos garantes tanto de la constitucionalidad como de la convencionalidad por las convenciones que el Estado argentino firmó y es responsable, deben cumplirse las condiciones de las convenciones", agregó.

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DIJO "LA CORTE VA A RESPALDAR A LOS JUECES MÁS ALLÁ DE LAS PRESIONES MEDIÁTICAS QUE LE HAGAN A LOS MISMOS".

“El día que a mí la presión de la prensa o la presión de la gente me haga decidir de una manera diferente presento mi renuncia y me voy. La única obligación mía es cumplir con la ley. Tenemos cada ocho meses que volver a evaluar a ver cuál es la situación de cada interno. Tengo algunos que tienen problemas de salud y el penal no los puede tratar, entonces el sujeto está en arresto domiciliario porque no quiero que se me muera en el penal ni que se le agrave la enfermedad", dijo.