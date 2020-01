Enviaron a juicio oral por falso testimonio agravado a un perito clave en la causa de Gas Natural Licuado

Se trata de David Cohen, el ingeniero que había hecho el primer estudio sobre sobreprecios en la causa que estuvo en manos de Bonadio y Stornelli. Ramos Padilla investigará con quiénes se contactó mientras hacía esa pericia.

David Cohen, el perito oficial que firmó el primer informe en donde habló de sobreprecios en la causa de Gas Natural Licuado (GNL) y fue clave en las primeras detenciones del ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, deberá enfrentar ahora un juicio oral por falso testimonio agravado, según lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos en un escrito al que accedió Infobae. Ese delito tiene una pena de hasta 10 años de prisión cuando se produce en una causa penal. El por qué el perito mintió y con quiénes tuvo contacto antes, durante y después de su estudio quedó ahora bajo la lupa del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa D’Alessio.

De acuerdo al perito, el gobierno de Cristina Kirchner pagó precios superiores a los del mercado y que por eso el Estado tuvo una pérdida de 6.995.926.798 de dólares entre 2008 y 2015. Pero quedó establecido que, en su análisis, Cohen insertó “declaraciones, datos falsos” y hasta citas sacadas de la página web “Rincón del Vago” cuando tenía la obligación de llevar adelante una pericia para “determinar el precio pagado por el Estado Nacional por cada barco de GNL que arribó” a los puertos de Bahía Blanca y Escobar entre 2008 y 2015 y en su caso a qué precio debió haberse abonado.

Según el fallo, Cohen “presentó un informe pericial falaz con contenido espurio en sus considerandos y conclusiones, no cumpliendo con el rol legal que le fuera atribuido y por el que debía velar (...) a sabiendas de sus falsedades”.

Con otras pruebas y otro peritaje, De Vido y Baratta deberán enfrentar juicio oral por la causa Gas Licuado, como parte del megajuicio por cuadernos. Junto a ellos se confirmó el procesamiento de el ex titular de Enarsa Exequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi. No estará allí Cristina Kirchner, por esta causa, a la que la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.

El caso GNL tiene una significación especial. La denuncia fue hecha en 2014 por los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Es la causa que permitió que, por conexidad, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli se quedaran con el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, remisero de Roberto Baratta.

GNL también es el expediente por el cual Julio De Vido y Roberto Baratta fueron presos en octubre de 2017. Baratta fue arrestado cuatro días antes de las elecciones de 2017. Días después, fue preso De Vido, cuando perdió sus fueros por este pedido y también por el caso Río Turbio. Aquel procesamiento inicial de Bonadio fue revocado por la Cámara Federal meses después y el perito que había hecho la pericia hablando de sobreprecios, David Cohen, fue procesado por falso testimonio agravado -causa que ahora irá a juicio-. Baratta salió en libertad en marzo, pero De Vido no, porque continuaba arrestado por Río Turbio.

En la causa Gas Licuado, además, declaró a fines de 2018 el falso abogado Marcelo D’Alessio para aportar más pruebas sobre los sobreprecios. Lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli. Después explotó la causa en Dolores. Cuando Ramos Padilla procesó a Stornelli, incluyó esa declaración como una prueba en su contra. En su reciente y frustrado intento de convertirse en arrepentido, D’Alessio confesó haber mentido en aquella declaración por la causa GNL.

El juez Bonadio no tomó en cuenta los dichos de D’Alessio para dictar el procesamiento de Cristina Kirchner, De Vido y el resto en marzo pasado.Cuando en octubre pasado le tocó revisar el caso, la Cámara Federal confirmó solo los procesamientos de De Vido, Baratta, el ex ministro menemista Roberto Dromi y su hijo, y el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa.

Mientras tanto, en Comodoro Py, el juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa investigaron la denuncia contra Cohen por falso testimonio agravado, en donde se constituyeron como querellantes De Vido, Baratta, el ex funcionario Walter Fagyas y hasta los Dromi. A la hora de considerar si el caso estaba cerrado, la defensa de De Vido reclamó que la elevación se hiciera de manera parcial hasta que se estableciera por qué Cohen mintió en su pericia. Baratta, en tanto, hizo su propio análisis del primer informe de la oficial de la Corte Suprema DAJUDECO sobre las comunicaciones del perito previo, durante y posterior a su informe y detalló comunicaciones con el estudio jurídico de su tío, el ex ministro del Interior Carlos Corach, con un estudio jurídico vinculado al diputado del PRO Pablo Tonelli y con el de la abogada Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola, ex defensores de Leandro Báez.

Sin embargo, las conclusiones sobre ese informe de la DAJUDECO fueron enviados al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje político-judicial que tiene como cara visible al falso abogado Marcelo D’Alessio. Cuando Baratta se quejó, Ramos afirmó que esa prueba se encuentra “siendo analizada por el Magistrado de Dolores en el marco de la causa n°88/19 (D’Alessio), lo cual no importa de ninguna manera como lo manifestó el querellante, una finalización de alguna línea de investigación que se pretenda sino evidentemente es todo lo contrario”.

Precisamente, Ramos Padilla viene pidiendo copias de la causa GNL. Es que por ese expediente fueron denunciado en su juzgado Bonadio, Stornelli, D’Alessio y el periodista Daniel Santoro. Según Ramos Padilla, “resulta imposible rechazar la competencia” en el caso cuando “el plan delictivo vinculado a GNL Enarsa le ha sido imputado a Marcelo D’Alessio” buscando “blanquear información generada a partir de tareas de espionaje ilegal” en esa investigación.

Las pruebas contra Cohen

Ingeniero designado por sorteo como perito, juró en febrero de 2017 desempeñar legal y fielmente su tarea en el marco de la causa GNL. Sin embargo, según el auto de elevación a juicio al que accedió Infobae, Cohen:

insertó “datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como propio y que no citó ni justificó su omisión de hacerlo”,

“utilizó como indicador al momento de calcular los precios que se debían pagar por el GNL el indicador Henry Hub a sabiendas de que ello no era comparable con el precio de mercado de GNL”, “omitió deliberadamente calcular la ganancia y/o prima de la exportadora de GNL a la cual debía pagarse,” “citó para fundar parte de su pericia a un organismo que denominó Comisión Europea de Energía que no existe, ”introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de internet, entre otras, que no citó ni justificó y/o explicó su origen, trastocando de este modo la verdad o parte de ella, afirmando respuestas a cuestiones planteadas en la pericia de manera falaz, las que por su profesión y compromiso legal debían ajustarse al estudio pericial encomendado por el Juzgado”.

Además, al declarar ante Bonadio en agosto de 2017 y explicar “la estructura de su informe pericial entregado al Juzgado, omitió y/o calló a la verdad al momento de invitársele a explayarse sobre su estudio pericial, como así también respecto de dónde había obtenido los valores a los que tomó de referencia, volviendo a citar como por ejemplo a la Comisión Europea de Energía que no existe”.

La defensa de Cohen había reclamado el sobreseimiento. El juez Ramos lo rechazó. “No se encuentra en discusión, por lo menos para esta instancia, que David Cohen, como perito oficial designado en debido tiempo y forma en la causa n°10456/14, debía cumplir con una tarea, la cual no sólo no cumplió debidamente conformándose a su rol, sino que además su conducta se incardinó a cometer un ilícito penal, defraudando de esta manera las expectativas que por razón de su cargo se esperaban de él, cuestión ésta que ya acreditada en esta instancia”, afirmó.