Héctor Gay: "Hay muchas cosas para discutir respecto de una Ley Fiscal Impositiva que en algunos aspectos parece abusiva"

Esas fueron las palabras del Jefe Comunal, al referirse a la ley que intenta sacar en las próximas semana el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Si nos pide que le pidamos a nuestros legisladores que la aprueben, en esos términos, sería una extorsión porque tampoco se puede aprobar a libro cerrado cuestiones que están muy complicadas porque hoy hay algunas cuestiones que podés discutir", afirmó a CAFEXMEDIO.

“En realidad no es una reunión individual sino de varios intendentes de Cambiemos, no sé cuántos y tampoco sé si la situación de estas horas cambia algo en el temario. El jueves a las 11 tenemos la reunión con el gobernador Kicillof en Casa de Gobierno”, indicó Gay,

DECÍA ESTA MAÑANA QUE SEGURAMENTE VA A CAMBIAR EL TEMARIO Y LES VA A DECIR USTEDES NO VAN A TENER PLATA SI NO ME APRUEBAN ESTO, PÍDANLES A SUS LEGISLADORES QUE ME LO APRUEBEN.

“Si es en esos términos sería una extorsión porque tampoco se puede aprobar a libro cerrado cuestiones que están muy complicadas porque hoy hay algunas cuestiones que podés discutir: tema inmobiliario, inmobiliario urbano e inmobiliario rural. En el caso de Bahía Blanca, hay cuestiones muy serias como por ejemplo el artículo 100 respecto de los puertos, las modificaciones implican un cobro adicional a los puertos del orden de los 100 millones de dólares, esto en materia de ingresos brutos, y esto nos va a dejar muy mal posicionados frente a los puertos de otras provincias sobre todo en materia de granos en los puertos de la provincia de Santa Fe".

El mandatario local comentó que "no sea cosa que por una voracidad de recaudación perdamos competitividad y perdamos carga y en definitiva el resultado sea lo mismo".

"Entonces, hay muchas cosas para discutir respecto de una ley fiscal impositiva que en algunos aspectos parece abusiva", agregó.

“Tenemos complejidad en los tres puertos principales, Bahía, Quequén y también San Nicolás. Hoy hay una afectación, por ejemplo, hasta habría que ver si no hay una doble imposición, por ejemplo, el fertilizante que se produce aquí junto al puerto se deriva en buena medida al puerto de San Nicolás porque allí tiene instalaciones de almacenamiento la empresa Profertil y lo distribuye a la zona núcleo de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos y hay una carga tributaria que podría dificultar esas operaciones y encarecerlas muchísimo", subrayó.

"Insisto, hay también con respecto a los granos en sí una competitividad diferente con respecto a Santa Fe y otras situaciones, otras cargas, podría ser un diferencial muy importante respecto de puertos como San Antonio, por ejemplo. Entonces hay que mirar muy bien esto porque en función de querer cobrar más y de querer cubrir los baches fiscales, y demás, podemos perder por otro lado”, enfatizó.

GENERALIZAR TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CON 2.000 HECTÁREAS UN PRODUCTOR, PIENSO QUE ES UN ERROR. ¿PENSÁS LO MISMO?

“A mí me da la impresión que en esto quizá por el apuro y la necesidad de cubrir fondos o por aquello que siempre se le achacó al gobierno de Macri y Vidal de no haber hecho todo lo malo al principio, las malas noticias al principio, los ajustes al principio, entonces, quizá ahora se cometen algunos errores y me parece que en algunos ámbitos no hay un cabal conocimiento de lo que es la provincia en sí, sobre todo, el interior", aseguró.

Gay explicó que "no es lo mismo 2.000 hectáreas en Patagones que en Pergamino y, a veces, esto se confunde respecto de la situación y se cometen inequidades y una vez que lo resolviste por una ley de ese tipo después andá a sacarlo".

"Son estas cosas, estos pequeños grandes detalles que están en discusión y los que el gobernador por ahí en su arremetida de estos días contra todo el mundo, contra los medios, contra la oposición, y demás, no lo tiene en cuenta. Los tributaristas y el contador De Leo, por ejemplo, ha participado en el análisis minucioso como también el Intendente Grindetti que conoce muy bien los números, fue ministro de economía en la ciudad de Buenos Aires, empezaron a descubrir cosas en el articulado que implicaba una tributación realmente excesiva en muchos casos y que puede ser hasta complicada porque el sector agropecuario tiene un aumento en ingresos brutos, tiene un aumento en las retenciones, un aumento en inmobiliario, ojo que no terminés matando a la gallina de los huevos de oro", remarcó.

"Además es hasta contradictorio, vos decís, bueno, vamos a mejorar las inversiones, la productividad, ¿y cómo mejorás la productividad si arrancás con un gran impuesto a todos los que producen, justamente? No digo que no hay que ver cómo atenuamos las situaciones complicadas y las desigualdades que evidentemente existen en la sociedad argentina pero si solamente es sacarle a los que producen para darle a los que no producen ese traslado ojo que la matemática no es dos más dos en ese caso, podés afectar y ver que en determinadas situaciones, determinados cultivos, por ahí es mejor dejar de producir y entonces se resiente igual la balanza de pagos. De ninguna manera se está peleando para restarle herramientas al gobierno y, además, creo que se va a llegar a un acuerdo, para eso hay que tener alguna posición de flexibilidad y decir, bueno, vamos a sentarnos juntos a ver efectivamente cuál es la situación de toda la provincia. Eso es lo que se procura, ojalá se dé en esta semana”, finalizó.