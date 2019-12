Preocupa a las autoridades de Sierra de la Ventana el consumo indiscriminado de agua

El delegado municipal de la localidad serrana, Hugo Polvara puso de manifiesto su enojo con aquellos vecinos que no cumplen con la reglamentación vigente respecto al uso del líquido y confirmó que se realizarán inspecciones permanentes.

“No es que haya problema con el abastecimiento sino que por ahí cada vecino está usando el agua para riego y el tanque de agua baja mucho su nivel y cuesta mucho volver a recuperar que el tanque esté lleno", dijo el funcionario.

"Hay una ordenanza municipal que se prohíbe el uso de riego, tiene un horario para regar, de 22hs a siete de la mañana, y estamos teniendo esos inconvenientes que viene la gente por ahí el fin de semana o la misma gente que vive permanente en Sierra y está regando en un horario que no corresponde y por eso tenemos el problema del agua y el agua potable es para consumo humano más que nada, tendríamos que evitar de que se riegue”.

¿EN REALIDAD CUÁL ES EL LUGAR DE PROVISIÓN DE AGUA DE SIERRA DE LA VENTANA?

“Tenemos cinco bombas que están funcionando continuamente para abastecer un tanque grande, no me acuerdo de cuántos litros son ahora, tenemos dos tanques de agua y no están dando abasto, trabaja mucho a nivel y si se vacían después tenemos el inconveniente de que la cañería chupa aire y cuando se restablece el agua nos rompe las cañerías por eso estamos pidiéndole a la comunidad que trate de usarlo para consumo humano el agua y no regar.”

“El Sauce Grande en algunos lugares está cortado, el arroyo San Bernardo también trae muy poca agua, casi nada, el arroyo El Negro también trae muy poquita agua, los espejos de agua también están con poca agua.”

¿ESTO GENERA ALGÚN PROBLEMA EN LA ZONA DEL DIQUE? OTROS AÑOS LA FALTA DE AGUA GENERÓ TAMBIÉN ALGUNA PREOCUPACIÓN EN SIERRA DE LA VENTANA PRINCIPALMENTE PORQUE NO SE PODÍA REPONER EL AGUA QUE ESTABA ESTANCADA.

“No, el río está corriendo y los arroyos también pero no trae el caudal de agua que sabe traer otros años, nos hace falta una lluvia pero el agua corre.”

“El riego en esta zona no funciona porque le echás todo el agua que vos quieras a un parque y con el sol y el calor que hace no sirve de nada. La idea es que la gente tome conciencia que es para consumo humano y nos vamos a quedar sin agua.”

ACÁ HAY UN VECINO DE SIERRA DE LA VENTANA QUE NOS DICE QUE HAY VECINOS QUE SIGUEN REGANDO Y LLENANDO PILETAS CON AGUA POTABLE, DEBERÍAN SANCIONARLOS.

“Por eso, van a salir los inspectores a recorrer y, bueno, se cobrará la multa correspondiente también como hay gente que no lo sabe que hay una ordenanza municipal y a esta gente se le da un aviso, se le hace una notificación y después se hace un acta de infracción, una vez que está la persona notificada, se notifica una vez y ya automáticamente sabe que todos los años va a ser el mismo sistema, esto es una ordenanza municipal que no pierde la vigencia.”

Respecto a los incendios que se registraron este mes en la zona serrana, Polvara recordó que "estamos en alerta roja una parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y otras provincias también están en estado de alerta. En los balnearios está controlado porque están concesionados y lo que no hay cartelería que dice prohibido hacer fuego, prohibido acampar”.