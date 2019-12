Adrián Jouglard: "El problema del agua en Bahía Blanca es crónico y ABSA deberá realizar inversiones para solucionarlo"

Esas fueron las palabras del Secretario de Gobierno de Bahía Blanca, al referirse a la reunión que mantuvieron ayer con vecinos de diferentes barrios y autoridades de ABSA. "El problema concreto de la falta de agua es un problema en la distribución del agua", remarcó a CAFEXMEDIO. "Lo que ayer nosotros tomamos del ingeniero Bentivegna es que tiene una muy buena predisposición y la verdad que con lo poco que tiene trata de hacer que a todos les llegue de la mejor manera el agua", añadió.

“Ayer nos reunimos acá en la Secretaría de Gobierno en primer término con Cerri, Villa Bordeu y Los Chañares, eran los primeros reclamos que habíamos tenido por agua y habíamos citado una reunión con ellos, con el ingeniero Bentivegna, de ABSA y, después, habían venido en forma espontánea Patagonia Norte, Las Acacias y Aldea Romana. Hicimos dos reuniones y aprovechamos que el ingeniero estaba acá. La problemática en común es la falta de agua pero las soluciones son distintas, básicamente, porque la zona de Cerri y Los Chañares y Bordeu es la punta de la cola de la provisión de red por gravedad, en cambio, la otra zona es la punta de la que va por bombeo”, indicó Jouglrad.

El funcionario local explicó que el agua "es un problema crónico que tiene Bahía Blanca y durante el mes de diciembre vamos a seguir siempre con esta misma historia y ABSA debe encarar algunas inversiones".

"Es cierto que ABSA durante los años anteriores encaró una inversión muy grande que fue la planta depuradora de líquidos cloacales porque estábamos contaminando la ría e íbamos a tener muchísimos problemas y fue gran parte de la inversión ahí más la parte que se hizo subterráneamente en la zona del centro para reparar mucha pérdida que había en la red", aclaró.

"El problema concreto de la falta de agua es un problema en la distribución del agua. La Planta Patagonia está largando todo lo que produce, más o menos, unos 400 litros por persona por día", subrayó.

PARA CUALQUIER CIUDAD DEL MUNDO SOBRARÍA PORQUE EL CONSUMO PROMEDIO ES ENTRE 200 Y 300 LITROS POR DÍA POR PERSONA LO QUE PASA QUE ACÁ TENEMOS UN CONSUMO TEÓRICO DE 600 LITROS DE AGUA POR DÍA, APROXIMADAMENTE.

"Lo que termina pasando que desde la salida de la Planta Patagonia, por ejemplo, hasta Cerri cruza toda la ciudad de Bahía Blanca, al haber tanto consumo en la ciudad de Bahía Blanca los 400 litros para los ciudadanos de Cerri no llegan, o llegan con muy poca presión o muy poco caudal, entonces, eso genera que como Bahía no es una ciudad muy plana, tiene algunas ciertas diferencias de altura, en algunos lugares donde hay una pequeña altura si no tiene presión, directamente, no asciende el agua, no llega", expresó.

Jouglrad mencionó que "se hicieron algunos cambios y lo que Bentivegna vio como solución y se comprometió a trabajar en eso es en el caso de esta zona de Los Chañares, a la altura de Ayacucho, instalar una pequeña cisterna, 4.000, 5.000 litros, con una bomba para que el tanque presurizado haga de reservorio y la bomba haga la distribución aportando mayor cantidad de caudal a lo que hay".

"La zona de Los Chañares es la zona más alta, de ahí cae hasta Villa Bordeu y Cerri. Cerri también tiene un acueducto viejo de hierro que sigue llegando a Cerri, al sacarle el consumo de Villa Bordeu y Los Chañares Cerri se solucionaría, entonces, al tomar desde Ayacucho el agua, que la bomba haga que caiga por los dos barrios se solucionaría", agregó.

EL INTENDENTE CUANDO SE CAE EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO SE VIENE CON LA IDEA DE LA ENTONCES GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL DE QUE DE ESOS 150 MILLONES DE DÓLARES QUE ESTABAN PREVISTOS PARA EL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO 50 MILLONES IBAN A SER DESTINADOS A BAHÍA BLANCA PARA OBRAS DE SANEAMIENTO PRINCIPALMENTE ENFOCADOS A TRES RESERVORIOS IMPORTANTES DE AGUA Y UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN PATAGONIA. ¿QUÉ PASA CON ESO?

“Lo que nos dijo Bentivegna es que ya está presentado todo eso para que los 50 millones de dólares se asignen, con los proyectos que tienen se estabilizaría la red de distribución y no tendríamos mayor problema, inclusive con la cantidad de agua que se puede filtrar hoy con la planta como está. Obviamente que, con una planta más de purificación, tendríamos más cantidad de metros cúbicos para disponer por habitante. Ahora bien, lo que nosotros les dijimos ayer a los vecinos es que nosotros vamos a acompañar el reclamo para que ese dinero venga para las inversiones de la empresa ABSA", manifestó.

NO TE QUIERO INVOLUCRAR A VOS PORQUE NO ERAS PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERO LA GOBERNADORA CUANDO ABRIÓ LAS SESIONES, EN SU PRIMERA APERTURA DE SESIONES LEGISLATIVAS ALLÁ POR EL AÑO 2016, EL PRIMERO DE MARZO DEL 2016, EL GRAN PROYECTO PARA TODA LA PROVINCIA ERA EL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO Y DESPUÉS DECIDIÓ DEJARLO, O SEA QUE FUE UN ERROR POLÍTICO ABSOLUTO.

“Dos años y medio después eso se dio de baja y ahora el crédito está supuestamente otorgado y la idea es reclamar para poder ir encarando, son obras que van a llevar un tiempo pero la idea es que de alguna manera tenemos que ir encarando alguna obra que dé una solución más definitiva porque lo que ayer nosotros tomamos del ingeniero Bentivegna es que tiene una muy buena predisposición y la verdad que con lo poco que tiene trata de hacer que a todos les llegue de la mejor manera el agua", sostuvo.

Jouglard comentó que, "en el caso de la zona de Patagonia Norte, Las Acacias y Aldea Romana, mañana viene gente de La Plata para regular unas válvulas que están en el barrio Patagonia, que la regulación de esas válvulas haría que fluya más líquido para esa zona, como para equilibrar la red".

"El problema es que Bahía tiene entre tanto apertura y cierre de válvula pareciera como que tiene en algunos lugares desequilibrada la red", reiteró.

¿QUÉ PREVÉ EL MUNICIPIO CON ABSA? ¿QUÉ VAN A HACER?

“Estos tres sectores de la zona norte por bombeo mañana viene la gente de La Plata para regular las válvulas, se supone que con eso lo que quedamos con la gente de la sociedad de fomento es que nos vamos a estar comunicando a ver si con esas aperturas se soluciona ese lugar y mientras tanto hasta tanto se está haciendo la bomba, estaba viniendo de La Plata nos dijo Bentivegna, que había pedido a ABSA, y estaba por conseguir la cisterna, pero eso es una obra que va a demandar unos días. La idea era, con alguna regulación de válvulas, tratar de que llegue la mayor cantidad posible el agua distribuyéndola en distintos momentos", afirmó.

HACE UN TIEMPO CUANDO ESTABAN ESTOS PROBLEMAS ABSA HABÍA ELABORADO UNA ESPECIE DE ESTRATEGIA RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR AGUA PONIENDO CAMIONES Y CISTERNAS EN DISTINTOS LUGARES. ¿ESTO SE VA A HACER O NO COMO UN PALIATIVO ADICIONAL?

“La verdad que eso queda a disposición de ABSA de la disponibilidad que tenga de los camiones no fue un tema que nosotros lo planteamos en la reunión, lo plantearon algunos vecinos y se llevó la inquietud Bentivegna. Nosotros no tenemos mucha potestad sobre la política que hace ABSA", finalizó.